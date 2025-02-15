【藝週末．國際藝聞】大英博物館特展 畢卡索的版畫人生

畢卡索第1幅專業版畫作品〈節儉的一餐〉。（Succession Picasso/DACS, London 2024提供）

文／江青風

才華洋溢的巴勃羅．畢卡索（Pablo Picasso，1881-1973），除了廣為人知的繪畫、雕塑、素描作品外，在他漫長的職業生涯裡，亦曾創作超過2400幅版畫。畢卡索的版畫作品帶有自傳性質，這也意味版畫記錄著他的生活與愛情經歷，最早從20世紀初在巴黎的形成期，到1970年代長住於法國南部的晚年時期，透過版畫將能探索畢卡索與妻子、情人之間的關係，以及他對性，時而溫柔、時而不安的描述。

大英博物館共有500幅以上的畢卡索版畫收藏量，不僅是全英國之冠，亦是世界上最具代表性的收藏處之一。此次在「版畫大師畢卡索」（Picasso Printmaker）特展中，大手筆展出約百幅作品。展覽從畢卡索1900年代初期，也就是他邁向立體派的代表作〈亞維農的少女〉，1907年前後時期的創作開始、以及1930年代「沃拉爾系列」（Vollard Suite）蝕刻版畫、再到人生晚期1968年，畢卡索以不到7個月的時間，創作出347幅蝕刻作品，被喻為他畢生最大版畫成就。展期至3月30日。

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其實畢卡索並沒有接受過正式的版畫訓練，1899年17歲時，他製作出第1幅版畫，但直到1904年的〈節儉的一餐〉（The Frugal Meal），才被認為是達到專業水準的版畫，也成為他在藍色時期最具力道的作品之一。藉由版畫，我們將能看到畢卡索另一種藝術表達方式，與他在版畫技術上不斷嘗試、創新後的成就。

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