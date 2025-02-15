【藝術文化】中歌院2025新藝計畫3月登場 開幕大秀砰！融合新馬戲及摔角

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗（前排右2）與團隊及今年NTT Arts NOVA的台灣藝術家代表們合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕台中國家歌劇院今年的NTT Arts NOVA共有10檔大製作，將於3至6月間陸續登場。藝術總監邱瑗昨率歌劇院團隊及參與此次NOVA的台灣藝術家代表們，一起在台北與媒體見面，談到今年的節目內容，邱瑗興奮表示，絕對震撼感官，尤其首檔開幕大秀《砰！》，將摔角演成一齣戲，是相當特別的精采作品。

《砰！》首次將劇場藝術、摔角表演及馬戲特技融合在一個擂台上。（©Emmanuel Burriel，中歌院提供）

《砰！》是享譽國際的劇場魔法師羅伯．勒帕吉（Robert Lepage）執導的最新劇作，由加拿大FLIP Fabrique馬戲工廠與Ex Machina機器神共同製作，此作的動作設計奧利維耶‧諾曼德說，《砰！》的靈感來源，是兩個團隊之間期待跟彼此合作的渴望，「在馬戲與劇場之間，我們發現摔角正是兩者的交集。摔角是一門融合演技、角色扮演、運動及雜技的藝術，我們創作了結合上述元素的作品。」

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《砰！》以前所未見的戲劇型態呈現，如摔角扮裝盛會的擂台競賽，連裁判、粉絲也加入戰局，瘋狂又有趣。（©jfsavaria，中歌院提供）

《砰！》於2024年3月在魁北克首演，導演以摔角迷的第一視角，首次將劇場藝術、摔角表演及馬戲特技毫無違和地融合在一個擂台上，如摔角扮裝盛會的擂台競賽，大力士、超級英雄、蘇格蘭高地人等硬漢輪番上場，也有性感嗆辣的女子摔角，羅伯．勒帕吉除施展拿手的機關魔法，還大玩人體奇觀，諸如軟骨功、走單索、高空表演、雜耍等馬戲特技，甚至扯鈴技藝也登上擂台。《砰！》將於3月7至9日在台中國家歌劇院中劇院演出。

其他國際製作，還有義大利新媒體藝術天團fuse*的《靈魂》世界首演，結合現場演出與異地冥想的數據分析，呈現概念抽象、畫面華麗的大作；澳洲的史蒂芬妮．雷克舞團作品《舞動狂響》，以9名鼓手的震撼敲擊，如電流般注入9名舞者的身體，以聲響、動作與速度相互PK，在混亂中重塑秩序。

日本表演團體明和電機這次將融入Hello Edo！江戶未來世與台港新媒團隊超維度的AI影像，結合日本傳統祭典元素與賽博龐克（Cyberpunk）風格，打造《新世紀浮世繪》；還有舞壇傳奇說書人阿喀郎．汗受英國國家芭蕾舞團邀請挑戰古典芭蕾舞劇《吉賽兒》，將背景從中世紀小鄉村拉到現代紡織工廠，2016年首演即獲英國奧利佛獎舞蹈傑出成就獎等多項大獎，被譽為此生必看名作。

國內藝術團隊則有布拉瑞揚舞團《我．我們》二部曲，前進排灣族人生命旅程的第二階段puqulu（智慧的腦），並再度與歌手ABAO阿爆、視覺藝術家磊勒丹合作；音樂家櫻井弘二與導演鄭詠珊夫妻檔聯手打造的《湖底之鬼》，「全黑」的視覺與舞台設計，要觀眾戴眼罩專注聽故事。

狠劇場新作《自由遊戲—XR身體音樂計畫》，邀請觀眾戴上VR頭顯，跟著舞者與音樂人一起沉浸在音樂舞蹈演出中；新藝計畫《日夜顛倒的唐吉訶德》，則以Unity引擎打造現場遊戲實況；河床劇團與加拿大PHI工作室、希臘歐納西斯文化中心合作的新作《之間》，透過XR技術探討生物複製在生與死、科技與道德之間的模糊狀態，每場僅開放10名觀眾，進入生命與意識的神祕體驗。NTT Arts NOVA節目詳情可詢官網（https://www.npac-ntt.org/ArtsNova/）。

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