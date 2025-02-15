【藝術文化】南都物語以物件說歷史 探索台南文化記憶

南市文化局昨日在台南市立博物館發表新書《南都物語：物件裡的臺南史》。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市文化局昨（14）日在台南市立博物館發表新書《南都物語：物件裡的臺南史》，以「物件說故事」方式，探索台南文化記憶。

新書由任職國立故宮博物院的蘇峯楠擔任主編，集結王柏喬、王麗菡、游淳詔、邱睦容、葉萱萱、林森路等6位領域及在地作者共同觀察撰寫，藉30件文物做為切入點，縱向呈現出台南歷史發展、空間脈絡及重要事件節點。

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蘇峯楠表示，台南做為台灣最早開發的城市，不同政權在這塊土地留下多元風貌的建築，也傳承不同時期美學與文化的代表物件。《南都物語》打破以人物傳統歷史敘事框架，而是以「物件」來說歷史，讓歷史可以更具象化，人與土地情感聯結共鳴。

全書以「原初之境」、「海國交流」、「進出仙府」、「毛斷面容」、「一路走來」5大章節，從史前文化一路延伸至當代社會，引領讀者以全新視角探索這座變化萬千的文化古都，並觀察物件與人之間的關係如何隨著時代演變。

例如書中選錄的「鬍鬚男陶壺碎片」，是德國在大航海時代製造、並透過國際貿易流入台南的物件，展現當時台灣與世界的緊密聯繫；而隨著商人在海外闖蕩，最後進入台灣的「安平壺」，不僅是國際貿易的證據，更被台南原住民族群納入信仰體系，賦予其全新的文化意涵。

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