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【藝術文化】2025世界母語日國家語言生活節登場 感受母語活力

2025/02/16 05:30

紙風車劇團打頭陣，以全台語詮釋《順風耳的新香爐》。（記者田裕華攝）紙風車劇團打頭陣，以全台語詮釋《順風耳的新香爐》。（記者田裕華攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部主辦的「2025世界母語日－國家語言生活節」，於15、16日，連兩天在台灣當代文化實驗場登場。集結不同語別的電影、戲劇、音樂、創新書市、沙龍講座、手作體驗與說故事活動等，展現國家語言的豐富樣貌。首日由紙風車劇團帶來台語版本的《順風耳的新香爐》打頭陣，演員演出時不時以台語跟現場觀眾互動，場面熱鬧歡騰。

文化部長李遠於開幕式上致詞。（記者田裕華攝）文化部長李遠於開幕式上致詞。（記者田裕華攝）

昨（15）日文化部長李遠出席開幕式時致詞表示，雖然最近文化部預算受到刪、凍，包含原先應該在過年前發給表演團隊的經費，目前尚無法發出；許多去年即已與國外簽約的演出，目前只能先啟動企業募款因應，「但是這一切都無法阻擋整個台灣的進步」。李遠說明，台灣從日治時期講日語、國民政府來台的「國語」政策，到今天所有曾經被打壓的語言都成為國家語言，代表的是台灣所有事情都是在往前進的。

「2025世界母語日－國家語言生活節」2月15至16日於台灣當代文化實驗場熱鬧登場，邀請民眾體驗豐富多元的母語文化。（記者田裕華攝）「2025世界母語日－國家語言生活節」2月15至16日於台灣當代文化實驗場熱鬧登場，邀請民眾體驗豐富多元的母語文化。（記者田裕華攝）

李遠特別分享昨日參加《諸葛四郎－大戰魔鬼黨》的台灣台語版首映時，他發現觀影的小朋友都能聽得懂；創新書市許多的獨立書店出版各種不同語言的繪本及圖書，大家開始尊重彼此的母語，這是跨出了一大步。「不管預算怎樣被打壓，我們有信心，台灣往前進的路都不會被阻擋」。

文化部表示，為了展現各種不同國家語言的豐富樣貌，除了國內知名紙風車劇團、唐美雲歌仔戲團帶來精采台灣台語好戲，更特別邀請連江縣政府以馬祖傳統祭典「擺暝」為靈感創作的馬祖語（閩東語）音樂劇《相約十五暝》，並邀請各縣市政府推薦說故事講者，到生活節現場說故事共13場次，展現中央與地方協力推動國家語言發展的努力與成果。

同時，亦舉辦台灣台語版、台灣客語版《諸葛四郎－大戰魔鬼黨》首映會，讓所有大小朋友搶先看；並與客家公共傳播基金會、國家電影及視聽文化中心合作放映台灣客語版《原鄉人》數位修復版。拍謝少年、春麵樂隊ChuNoodle、Ilid．Kaolo以莉．高露、那屋瓦少女隊、馬祖三分熟樂團輪番上陣帶來母語歌曲。

活動現場也推出創新書市、8場語言主題的沙龍講座，以及9場次與語言文化結合的手作活動，並推出台語版密室逃脫《惡一學員 實驗弒》，民眾只要在現場參加各種活動並完成集章任務，即可兌換限量紀念品。

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