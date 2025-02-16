自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】史博館台灣蘭花百姿 東京展出

2025/02/16 05:30

「台灣蘭花百姿」於東京展出山田壽雄所繪的〈台灣蝴蝶蘭、虎斑蝴蝶蘭〉。（史博館提供）「台灣蘭花百姿」於東京展出山田壽雄所繪的〈台灣蝴蝶蘭、虎斑蝴蝶蘭〉。（史博館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由忠泰美術館主辦的「物我交織的臨界」，邀請日本中生代建築師平田晃久精選個人建築作品，如東京原宿新地標HARAKADO與台大百歲紀念館等重要建築項目，以近40件草稿與模型呈現他對人類與自然融合的哲思。即日起至3月30日，在NOKE忠泰樂生活免費展出。

陳進作品〈春蘭〉在東京以數位呈現，原作將於7月在史博館展出。（史博館提供）陳進作品〈春蘭〉在東京以數位呈現，原作將於7月在史博館展出。（史博館提供）

此次展覽圍繞平田晃久的2個創作核心「纏繞」與「迴響」，探討建築（師）如何在不斷轉變的人類生活方式與價值觀中，回應未來需求。分為「纏繞的相容性──身體的交織臨界」、「迴響──意識的交織臨界」、「迴響之迴響──時空的交織臨界」等3個子題，深入探討平田晃久的近年創作。

平田晃久認為，建築應像生態系統，成為人類與自然共生有機場域。這次展出的2024年開幕的東京原宿新地標「HARAKADO」以編織概念打造建築立面，透過立體玻璃帷幕映照出表參道街道櫸木、天空與神宮之森的自然綠意，同時也呈現新建築與街區歷史共存的城市面貌。

今年53歲的平田晃久，師承擅長有機建築的伊東豊雄，更被譽為「日本最有能量的新銳建築師」。他的作品融合人類與自然的哲學思考，兼具論述與創新設計的實力，目前任教於京都大學，在台灣也有許多進行中的建築計畫，包含「國立台灣大學百歲紀念館」與「新竹市圖書館新總館風城之谷」。展覽期間除了規畫講座、專家導覽等系列活動之外，平田晃久亦將於3月22日來台分享創作理念。詳詢忠泰美術館官網（https://jam.jutfoundation.org.tw/）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應