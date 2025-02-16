【藝術文化】史博館台灣蘭花百姿 東京展出

「台灣蘭花百姿」於東京展出山田壽雄所繪的〈台灣蝴蝶蘭、虎斑蝴蝶蘭〉。（史博館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由忠泰美術館主辦的「物我交織的臨界」，邀請日本中生代建築師平田晃久精選個人建築作品，如東京原宿新地標HARAKADO與台大百歲紀念館等重要建築項目，以近40件草稿與模型呈現他對人類與自然融合的哲思。即日起至3月30日，在NOKE忠泰樂生活免費展出。

陳進作品〈春蘭〉在東京以數位呈現，原作將於7月在史博館展出。（史博館提供）

此次展覽圍繞平田晃久的2個創作核心「纏繞」與「迴響」，探討建築（師）如何在不斷轉變的人類生活方式與價值觀中，回應未來需求。分為「纏繞的相容性──身體的交織臨界」、「迴響──意識的交織臨界」、「迴響之迴響──時空的交織臨界」等3個子題，深入探討平田晃久的近年創作。

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平田晃久認為，建築應像生態系統，成為人類與自然共生有機場域。這次展出的2024年開幕的東京原宿新地標「HARAKADO」以編織概念打造建築立面，透過立體玻璃帷幕映照出表參道街道櫸木、天空與神宮之森的自然綠意，同時也呈現新建築與街區歷史共存的城市面貌。

今年53歲的平田晃久，師承擅長有機建築的伊東豊雄，更被譽為「日本最有能量的新銳建築師」。他的作品融合人類與自然的哲學思考，兼具論述與創新設計的實力，目前任教於京都大學，在台灣也有許多進行中的建築計畫，包含「國立台灣大學百歲紀念館」與「新竹市圖書館新總館風城之谷」。展覽期間除了規畫講座、專家導覽等系列活動之外，平田晃久亦將於3月22日來台分享創作理念。詳詢忠泰美術館官網（https://jam.jutfoundation.org.tw/）。

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