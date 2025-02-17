【家庭plus．生活停看聽】復刻千里外美味 都是愛

復刻千里外美味 都是愛

文／盧初

媽媽在外頭嘗到新菜色，藉由經驗、觀察配料、揣摩調味，回家後捲起袖子便興沖沖地試作。或許，賣相、滋味無法百分之百還原，但端上餐桌總令家人驚豔不已，一掃而空。

媽媽的多道功夫菜當中，我印象最深的是「香煎紫蘇葉裹明太子」，這是她去日本玩時品嘗到的新滋味。她還大老遠從日本帶回明太子，再去百貨超市購買新鮮的紫蘇葉，只為了與我分享她在千里之外嘗到的獨特風味。

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紫蘇葉包覆明太子，外層裹上蛋汁調和的酥炸粉，再用牙籤固定。店家的做法是油炸，但媽媽改用慢火細煎。上桌時，紫蘇葉的香氣陣陣撲鼻，一口咬下，口感酥酥脆脆，入口之後迷人風味在口齒之間翩然起舞。明太子濃厚鹹香，紫蘇葉如同清秀佳人散發清新氣息，兩者相依相伴舞出美好。

過了快三十年，那道菜，我就嘗過那麼一次。畢竟明太子與紫蘇葉的價格並不親民，而我在外頭，也不曾見過這道菜。時隔多年，僅只一次的品嘗卻深深烙印腦海，不只因為這道菜風味獨特，更因為它代表：有好東西，媽媽一定會想到我。

之前去日本遊玩，下榻飯店就在那家店附近，媽媽想起那道菜。我們漫步街頭，媽媽嘴上叨念：不知道那家店還有沒有營業？她憑藉記憶帶著我四處張望尋找，可惜最終沒有見到那家店的蹤影。

那道菜，是媽媽對往日時光的緬懷。改天，換我邀請她採買材料再復刻當年美味，共創回憶。

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