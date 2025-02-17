自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】說好話祝福自己

2025/02/17 05:30

說好話祝福自己說好話祝福自己

文／劉彥蘭

有一次和婆婆聊天時，我提到自己個性太差勁，才會這麼容易生氣。婆婆告訴我：「不要說自己差勁，要說自己很棒，我很好。」她的話像陽光一樣，驅散了我心中的陰霾，讓我重拾自信。

先生和幾位球友打完球後，他得提早離開球場，說著：「我先走了。」一位大企業退休的前輩告訴他：「要說我先回家抱老婆了。」這句話像是添了一件溫暖的外衣，讓人感到舒適和安心。

有時面對有些難度的事物，小兒子馬上說：「不能，很難。」我說：「你要對自己說，我可以做到。」他則安靜地點頭，表示接受肯定自己。

以前大兒子返家回台中讀書前，他說：「我要走了。」我告訴他：「要說我要回台中讀書了。」從此他也改口了，笑笑地說：「我回台中認真打拚了。」

我們總是比較習慣祝福別人，卻常常忘記祝福自己。話語有力，少說喪氣話，反而要常給自己多些正向的讚美，對自己多說佳美的話，彷彿春風拂面，心田綻放出美麗色彩和希望的花朵。

沒事多對自己說有溫度的話，生活中體悟正向語言的力量，也是最直接簡單的祝福管道。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應