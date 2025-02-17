【家庭plus．生活大補帖】說好話祝福自己

說好話祝福自己

文／劉彥蘭

有一次和婆婆聊天時，我提到自己個性太差勁，才會這麼容易生氣。婆婆告訴我：「不要說自己差勁，要說自己很棒，我很好。」她的話像陽光一樣，驅散了我心中的陰霾，讓我重拾自信。

先生和幾位球友打完球後，他得提早離開球場，說著：「我先走了。」一位大企業退休的前輩告訴他：「要說我先回家抱老婆了。」這句話像是添了一件溫暖的外衣，讓人感到舒適和安心。

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有時面對有些難度的事物，小兒子馬上說：「不能，很難。」我說：「你要對自己說，我可以做到。」他則安靜地點頭，表示接受肯定自己。

以前大兒子返家回台中讀書前，他說：「我要走了。」我告訴他：「要說我要回台中讀書了。」從此他也改口了，笑笑地說：「我回台中認真打拚了。」

我們總是比較習慣祝福別人，卻常常忘記祝福自己。話語有力，少說喪氣話，反而要常給自己多些正向的讚美，對自己多說佳美的話，彷彿春風拂面，心田綻放出美麗色彩和希望的花朵。

沒事多對自己說有溫度的話，生活中體悟正向語言的力量，也是最直接簡單的祝福管道。

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