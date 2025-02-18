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【藝術文化】《勸世三姊妹》首登紐約外百老匯 曾慧誠：美國觀眾流淚讓我放心了

2025/02/18 05:30

《勸世三姊妹》的國際旅程才剛剛開始，團隊估計，依照百老匯新作發展的時程5至7年來看，《勸世》在現有基礎上，若在版權、資金及改編的創作端都順利，可望在3至4年後順利推出美國版。（Jeff Yu攝，躍演提供）《勸世三姊妹》的國際旅程才剛剛開始，團隊估計，依照百老匯新作發展的時程5至7年來看，《勸世》在現有基礎上，若在版權、資金及改編的創作端都順利，可望在3至4年後順利推出美國版。（Jeff Yu攝，躍演提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕躍演劇團這幾年在台灣爆紅的原創音樂劇《勸世三姊妹》，於農曆春節期間前進紐約外百老匯演出，雖然是抱著投石問路的心情，但4場演出場場座無虛席，許多當地的美國劇場工作者表示，《勸世》的音樂跟舞蹈都讓他們印象深刻，還有一位美國編劇對導演曾慧誠說，光看劇本就知道編劇花了多少力氣寫，連她都感動掉淚。

很多紐約當地觀眾被此劇中的台灣「牽亡歌陣」文化所吸引。（Jeff Yu攝，躍演提供）很多紐約當地觀眾被此劇中的台灣「牽亡歌陣」文化所吸引。（Jeff Yu攝，躍演提供）

國家兩廳院昨（17）日舉辦PAR版面資料庫新功能上線記者會，同時邀請剛自美國返台的《勸世》導演曾慧誠與製作人林易衡，一起出席記者會，與媒體分享這一趟紐約之行的心得與成果。

躍演導演曾慧誠（左）與製作人林易衡，分享《勸世三姊妹》首登紐約外百老匯演出的成果。（記者凌美雪攝）躍演導演曾慧誠（左）與製作人林易衡，分享《勸世三姊妹》首登紐約外百老匯演出的成果。（記者凌美雪攝）

《勸世三姊妹》以台灣特有的「牽亡歌陣」文化為背景，講述宋家三姊弟在家族傳承、個人成長與遺產風波間的掙扎與和解。透過細膩的劇情鋪陳，女主角宋國珍在旅程中逐步釋懷過往傷痛，完成與自我及父親的和解。

《勸世三姊妹》於1月24至26日在紐約外百老匯Theatre Row劇院成功演出。（Jeff Yu攝，躍演提供）《勸世三姊妹》於1月24至26日在紐約外百老匯Theatre Row劇院成功演出。（Jeff Yu攝，躍演提供）

在台灣的演出版本，以台語及華語演唱，內容結合傳統文化與現代音樂劇形式；美國演出的版本，定位為「新音樂劇呈現」（New Musical Presentation），不同於正式海外巡演，目標在吸引對該劇有興趣的國際夥伴加入，共同推動未來發展。為讓海外觀眾能夠更順暢地理解故事，演出保留核心劇情與代表性歌曲，並搭配英文字幕及英語說書人，以清晰的敘述方式，幫助來自不同文化背景的觀眾融入故事情境。

最特別的是，劇情最後有一段相當完整的「牽亡歌陣」演出，雖然美國觀眾聽不懂演唱的內容，但有百老匯的製作人認為，原創作曲康和祥的音樂與演出，完全說服了他們，並以「flash」形容他的音樂在百老匯很有新意又很好聽。

許多非台僑的國際觀眾在演後交流時表示，被此劇中的台灣「牽亡歌陣」文化吸引，認為該劇巧妙地融合傳統文化與現代音樂劇語言，帶來耳目一新的觀賞體驗。曾慧誠引述一名劇場評論家的觀點，認為《勸世三姊妹》突破語言與文化的界限，以強烈的情感與戲劇張力打動人心，應是少數能夠在國際市場產生共鳴的亞洲作品之一。

不過，此行最重要的目標還是尋找未來進外百老匯進行商業演出的可能性，「劇團跟這個作品在紐約都沒沒無名，必須想辦法讓他們認識。」曾慧誠相信，「如果我們好好做，台灣的創作能量是有的，而且對外國人來講也是有吸引力的。」此行證明台灣原創音樂劇在國際市場的潛力，「我們將持續調整與優化作品，讓這部音樂劇能夠更符合國際觀眾的期待與欣賞習慣。」

此次美國演出獲得文化部、G2C+聯盟與眾多台灣企業支持，團隊計畫以此次經驗為基礎，逐步往完整百老匯音樂製作的方向進行，並積極尋找國際合作機會，讓台灣原創音樂劇真正站上全球市場。

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