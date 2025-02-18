【自由副刊．用藝術發聲】 周書毅／北島的詩、海寧的舞、我

◎周書毅

◎周書毅

最近的我開始讀詩起舞，有人認為這是以前就存在的藝術形式，藝術的誕生本來就因時代而有異，但不代表詩與舞蹈的結合就該消逝，特別是當代劇場創作絕對是能跨時代的，也許到了此時，可以重新定義詩與舞蹈這樣的語言？說是「以前」，其實也不過幾十年前，詩、文學和現代舞就有了很大變化。這幾年傳統書店一間一間關閉，能維持下去的是某種多元複合經營模式，兼售咖啡與文創商品，有更多吸引人走進書店的方法，離開前是否會買一本書帶走就不一定了。光靠賣書無法賺錢，需要多方結合，出版也需要更多層次的思考。至於現代舞，一直都是各大劇院又愛又恨的節目種類，因為多數節目叫好不叫座，還在快速發展變化的舞蹈語言，當然無法那麼快被當下所接受，這亦是新的藝術被創造出來的意義。

一年多前，我在香港編舞家黎海寧（Helen）的創作年表中，看到一首舞作名為《某些動作與陰影》，好奇心驅使下，才知道創作靈感源自詩人北島詩作。此舞正是其詩作〈二月〉最後一句，多麼充滿想像的一句。但，究竟是什麼樣的動作和陰影，背後故事為何？於是我問Helen這首舞在說什麼？為什麼想創作這首舞？那時我們構思一起合作，卻找不到方向，這句子就成為合作主題。也因Helen不滿意當時的編舞，決定重作，找到此刻我們生活在香港與這個世界的感受，揉合在複雜光影動作的內在探問。但她連原舞作也不准我看，於是我與其他劇場創作伙伴和舞者們從閱讀北島開始，再一次從詩中尋舞。

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黎海寧與北島算是同代藝術家，互不相識，2006年Helen卻因他的詩而編舞，北島至今應從未見過那首舞，只留下一句詩做為想像。十八年後，詩作沒有改變，環境與時代卻變了！黎海寧找來我一起創作，這是我們第一次與他人共同編舞，我們都說沒有吵架還真是難得，這就像叫兩個詩人一起寫詩一樣，困難且難以想像，更何況在別人眼中的我們是跨世代合作，且實際上來說，她的確有很多我無法追上的知識與文化厚度。我們的合作，在彼此欣賞的同時，也尊重對方的藝術語言，適時挑戰對方的想像力，在北島的詩中漫遊與思考，可能實在有太多東西需要理解、感受、創造，哪有時間吵架！或說詩的本身，就能帶來一種反思生命的力量吧。

記得小時候我喜歡看報紙的文學副刊，也嘗試投稿，都以失敗告終，沒想到最後因為舞蹈讓我又走入文學與詩。二月在香港，如果你許久沒踏訪這座城市，能夠來走走看看這首舞，再去讀詩，也許會有不同感受。●

■【用藝術發聲】隔週週二見刊。

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