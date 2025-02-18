【家庭plus．生活停看聽】決戰紅燒魚

圖／達志影像

文／艾莉貓

外公是浙江人，國民政府戰敗後，胼手胝足與外婆落腳高雄，成為雄中地理老師，進駐教職員宿舍。騎著腳踏車，白天上課晚上兼課，養育出自立自足，不是教師就是公務員的七個兒女，整個家族桃李天下。

雖物質貧乏，但外公手藝超群，能將平凡的食材變幻為道道佳肴：東坡肉、獅子頭，乃至文火慢炒的肉鬆。都說「君子遠庖廚」，但他懷念家鄉口味，總在廚房埋首苦幹，最教人垂涎三尺叫好叫座的就屬「紅燒吳郭魚」，皮脆肉嫩，淋上精心調製的酸鹹甜醬，佐少量薑絲、蒜片、蔥花、辣椒，恰如其分又不致搶走魚身的鮮甜甘醇，起鍋前再嗆淋紹興，吱吱作響畫龍點睛，是眼、耳、口、鼻、身的極致饗宴！這道菜一上桌，其餘的再花稍也只能屈居配角，魚骨瞬間被剔成標本，盤底瓊漿也教飯鍋見底。喊著「反攻大陸」的年代，外公一手捧著課本在莘莘學子前，滔滔不絕演繹鄉愁；一手在陰暗狹窄的廚房，傳承令三代從舌尖幸福到全身心的江浙味。

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69歲時，他突發中風，右側身體像斷了線的木偶後，失語和行動不便如影隨形地禁錮他十幾年。進不了最愛的廚房，照護他口欲的，永遠是那根黃濁的管子，一邊固定在鼻翼，另一邊無力垂軟於側，原本揮汗如雨後，能大快朵頤的歡暢滿足，濃縮為每兩時辰就強制飽足的空虛。餐桌邊的外公，眼神空洞失焦，味蕾欲振乏力；坐在身側的我們，品著沒有外公味的家常，餐桌彷彿失重，喪失往日的靈魂。疾病剝奪的不僅是語言，還釜底抽薪了他對生命的想望熱忱，與我們的饗食特權。

「外公的紅燒魚」隨他消逝後，每年聚會，兒女們總心照不宣齊聚廚房，揮汗施展各家雄才。然而不論是擁有廚師執照的大阿姨的手路魚、二阿姨的日式炸魚、三阿姨的佐豆腐粉絲煲魚、母親使用鎮江醋與高粱的嗆鍋魚，還是舅舅台式可樂八角燉煮的黃魚，餐桌上都永遠少那麼一味兒──沒人能超越這刻入全身細胞記憶深處的技藝，只願用畢生的絕活，向親愛的父親致敬。

盼年年有餘，日日無盡──祈願外公的愛與能量，讓子孫持續回味、傳承這跨越時空的幸福饗宴。

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