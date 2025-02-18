【家庭plus．退休大樂透】閒不住 超商樂打工

閒不住 超商樂打工

文／Sylvia Wu

每到中午，精神就來了，總算能暫時逃離中央空調的辦公室，到外頭呼吸新鮮空氣。簡單挑選公司附近的小吃用餐，餐後當然要來杯飲品，以便度過餘下的辦公時間。

進到熟悉的便利超商，店裡站滿了選購下午茶點心的上班族。跟著結帳隊伍緩緩前進，櫃檯後方的工作人員，臉上掛著微笑，熟練地刷條碼、按收銀機，熱情的阿姨店員總讓人不自覺想多跟她聊兩句。

請繼續往下閱讀...

偶爾週末加班，也會在超商巧遇阿姨，想說怎麼沒在家休息或是出門遊玩？阿姨笑著回答，自己一個人，在家閒不下來，還不如出門上班，手腳動一動，跟顧客說話。

問阿姨工作會不會累，她總說有事情做才好。跟著總公司的企畫，調整店內的擺設布置，時常動腦，才不會變成失智老人。看著阿姨靈活地在走道移動，想想自己有一天活到她的年紀，還會擁抱學習新事物的熱情、想要跟社會接軌的求知欲？我的答案是YES，精采的銀髮生活暖身中。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法