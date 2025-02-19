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【藝術文化】2024台灣國際陶藝雙年展作品展 卓惟《定風波》受肯定

2025/02/19 05:30

陶藝家卓惟手上拿著國中時參賽獲獎作品《白駒過隙》，與獲「台灣國際陶藝雙年展」評審推薦獎作品《定風波》合影。（記者陳奕劭攝）陶藝家卓惟手上拿著國中時參賽獲獎作品《白駒過隙》，與獲「台灣國際陶藝雙年展」評審推薦獎作品《定風波》合影。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕2024「台灣國際陶藝雙年展」特展，即日起至4月6日在新北市鶯歌陶瓷博物館展出，鶯歌陶博館館長張啟文表示，「台灣國際陶藝雙年展」是世界4大國際陶藝競賽之一，去年共收取1,216件作品，經過7位國際評審於4月底審查81件決選作品後，評選出首獎、金獎、銀獎、銅獎共4件，加上優選獎9件、評審推薦獎7件，共有20件作品獲獎。其中，年僅25歲的年輕陶藝家卓惟去年首次報名，作品《定風波》就榮獲「評審推薦獎」肯定，是歷屆競賽最年輕的得獎者。

卓惟從小受陶藝家父親卓銘順薰陶，小時候就把父親創作時的泥土邊角料當成扮家家酒的「菜肴」，國中時就掌握泥土材料的特性，捏塑成生動的白馬，作品《白駒過隙》在全國生肖陶藝競賽榮獲特優，激勵她更有自信踏上陶藝創作之路，她笑說，陶土就像自己血液的一部分。

陶博館表示，卓惟是「台灣國際陶藝雙年展」歷屆最年輕的得獎者，作品《定風波》命名靈感來自蘇軾的詞，外觀像安穩寧靜的海浪，探索逆境中的平靜，傳達自在與安定的感受，評審稱讚她的作品抽象簡潔，散發極大的平靜感。

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