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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．全球觀測站】失功家庭 英國補救中

2025/02/19 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／駐歐洲特約記者胡蕙寧

失功家庭在英國不算少見，有專家也稱之為內耗或有毒家庭，除了失去組成家庭的功能之外，甚至還加上窒息或毒害家庭關係與人格成形。

家庭是社會的一個最基本單位，失功家庭通常醞釀著現存或潛在的社會問題。失功家庭最大的5個功能障礙，被專家定義為：家庭成員彼此缺乏信任、害怕也擔心衝突、缺乏承諾、逃避責任與忽視本應注意的成果。

根據家庭慈善機構的統計，英國約有近150萬個家庭處在破裂邊緣。約83萬孩童身在家暴家庭中，其中有超過10萬孩童生活在家暴、危害心理以及酗酒或藥物濫用的所謂「三毒」家中。

這類家庭最容易發生的現象，就是家庭成員的關係疏離。這可能發生在同一家庭內的兩個成員之間，也可能發生在一個家庭成員與整個家庭之間。英國慈善機構 Standalone研究發現，5個英國家庭中就有1家出現這樣的現象。

〈你幸福嗎〉伴侶關係品質 家庭圓滿關鍵

英國家庭研究機構調查表示，英國約有290萬人，相當於18%的已婚或同居夫婦和140萬個英國家庭，長期生活在痛苦的人際關係中。品質差的家庭關係對身心健康會產生負面影響，倘若不伸手扶持，許多人可能面臨崩潰的危機。

這份「關係困擾」報告的樣本高達約21萬人，研究的關鍵問題包括夫妻吵架的頻率、考慮分居或離婚的頻率、關係中不幸福的程度，以及對關係感到後悔的頻率，來衡量家庭關係品質。

這份研究發現有49%的英國家庭伴侶會偶爾爭吵，6.8%表示經常嚴重爭吵，10%會後悔結婚或同居，9%會考慮離婚或分居。

其中有16歲以下孩童的父母處於痛苦關係中的比例偏高，尤其是初為父母的人，更容易面臨著關係轉變的高風險，因為新生兒的加入，讓許多夫妻的互動減少、壓力上升，而引發爭執增多。

〈積極改善〉慈善機構援助臨破家庭

家庭關係破裂，對英國經濟造成每年約480億英鎊損失。除了重創經濟之外，低品質的家庭關係也帶來嚴重的社會成本。

英國慈善機構 Relate調查發現，家庭關係陷入困境的原因很多，但通常都是夫妻或伴侶因工作、財務和育兒等意見不合而產生爭執，日久開始變成考驗關係的壓力。

家庭成員的不良關係產生了家中的負面氣氛，對家中成人與孩童的影響深遠，嚴重的可能導致孤獨、憂鬱、犯罪、負債、離家等健康與社會問題。不少成人以為不在孩子面前爭執，或是維持表面的和諧可以掩飾不良關係，這是低估了孩童敏銳的觀察能力。

英國有慈善機構特別針對家庭關係問題提供相關的諮商課程，認為如果家庭主要成員願意坦誠地面對，有效溝通找出核心問題並致力改善，在輔導員的支持下，確實有人能一起攜手改善局面。

無法改善關係而分手的家庭，有慈善機構配合社福人員為孩童提供安全的臨時住所，並安排他們與不再同住的父母見面。目的是積極減少家庭不良關係對孩童的影響，以免他們的身心健康因父母的不良關係而長期受創。

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