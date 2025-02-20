【藝術文化】福爾摩沙的故事音樂會3月演出 魏樂富挑戰台語版暗夜的螃蟹

「福爾摩沙的故事」音樂會作曲與演出團隊合影，左起大提琴張琪翊、小提琴林一忻、蘇顯達、鋼琴家葉綠娜、魏樂富、作曲家蕭慶瑜、女高音林錦如、中提琴林曔瀚。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕知名鋼琴家魏樂富與葉綠娜夫婦多年來致力用音樂訴說台灣民主的故事，兩人於2023年邀集多位台灣音樂家到魏樂富（德裔，2018成為台灣公民）的原鄉德國巡演，音樂會取名「Formosa Story」，引起廣大迴響；回到台灣後，同樣以「福爾摩沙的故事」為題的音樂會，將於3月登場，規畫不同的內容與形式呈現，其中，《暗夜的螃蟹》將首度在台北以台語演出。

「福爾摩沙的故事」音樂會用音樂訴說台灣的故事，女高音林錦如將同場挑戰荷蘭話、日文、中文、台語、原住民語、德文等語言演唱。（記者凌美雪攝）

音樂會曲目兩大重點，其一就是魏樂富改編228事件的鋼琴說唱作品《暗夜的螃蟹》，最初是由魏樂富自己以英文擔任說書人，並曾於2019年赴德巡演，也曾於金曲獎頒獎典禮以中文版演出，這次特別以台語呈現，邀請知名女高音林錦如擔任說書人。

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因台語的語韻特別，魏樂富在《暗夜的螃蟹》中與朗誦者不斷磨合，求取最適當的呈現。（記者凌美雪攝）

在昨（19）日的記者會上，由魏樂富的鋼琴彈奏搭配林錦如的台語朗誦一小段。從一位228政治受難者的妻子傷心欲絕帶著4個孩子，打算天黑後投海自盡，卻因孩子撿到螃蟹嚷著要回家，驚醒了母親求死的心……，透過林錦如優美的朗誦，格外打動人心，讓人在聽一段落之後，很想把整個故事聽完。

將於同場與中提琴林曔瀚（右）合演《格列佛遊記》組曲的小提琴家蘇顯達（左）說，2023年他參與德國的巡演，看魏樂富以德文講台灣的故事，不僅讓當地德國人感動，也讓旅居國外的台灣人有更多認同感。（記者凌美雪攝）

而另一首重要曲目，則是為紀念白色恐怖時期發生在師大校園的四六事件而作的《未竟之夢》。葉綠娜說，「我在師大四六事件的書裡面看見這個故事，很多當事人因為太悲痛而無法訴說，我覺得後代若不幫他們講出來，好像沒有盡到人類的責任，所以我們必須要讓大家知道。」此曲於2022年由葉綠娜寫詞、蕭慶瑜譜曲，曾於2023年德國巡迴時，以德語朗誦歌詞。

已故師大音樂系教授許常惠，生前時常回憶這段往事，1949年的清明節，許常惠於凌晨在宿舍聽見窗外有軍警的腳步聲，學生們在慌亂中突然有槍聲響起，只見學生被打、被抓，幾百個人被丟上警用卡車，包括他自己，一位熟識的舍監匆忙將他用力從車上拉下來，但他眼睜睜看著同學消失在黑夜中，大好人生都成了「未竟之夢」。

除了這2首重要曲目之外，主辦單位傳大藝術總經理周敦仁表示，今年適逢作曲家蕭泰然逝世10週年，音樂會將特別演出蕭泰然〈夢幻的恆春小調〉、〈望你早歸〉以及《原住民組曲》鋼琴5重奏等曲目，因此，在台灣的這場音樂會，將從1624年台灣居民在基督教禮拜中吟唱的聖詩開始，訴說台灣400年的故事，最終以蕭泰然的曲目畫下句點。3月18日在台北國家音樂廳演出，詳詢OPENTIX。

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