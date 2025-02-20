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【藝術文化】衛武營《瘋迷24柴可夫斯基》 樂迷相揪2/22徹夜狂歡

2025/02/20 05:30

衛武營《瘋迷24柴可夫斯基》將於2月22日至23日登場，藝術總監簡文彬（中）以天鵝造型搞笑出場，邀請大家一起欣賞演出。（記者陳文嬋攝）衛武營《瘋迷24柴可夫斯基》將於2月22日至23日登場，藝術總監簡文彬（中）以天鵝造型搞笑出場，邀請大家一起欣賞演出。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄衛武營國家藝術文化中心《瘋迷24柴可夫斯基》2月22日至23日登場，推出逾30場節目、活動，集結300名音樂家輪番演出，21日前夜加碼《尤金．奧涅金》歌劇音樂會，演繹柴可夫斯基經典之作，套票已售罄，僅剩半夜場及歌劇音樂會少數票券，民眾把握機會搶票。

南台灣室內樂協會演出柴可夫斯基D大調第一號弦樂四重奏作品11第二樂章「如歌的行板」。（記者陳文嬋攝）南台灣室內樂協會演出柴可夫斯基D大調第一號弦樂四重奏作品11第二樂章「如歌的行板」。（記者陳文嬋攝）

藝術總監簡文彬表示，《瘋迷24》系列邁入第4年，今年以柴可夫斯基為主題策展，透過管絃樂系列、精選室內樂、獨奏曲集錦、柴可夫斯基Talk&Show、講座音樂會、爵士午夜場等展演，伴隨影片放映、武營來跳舞等活動，在衛武營24小時徹夜狂歡，21日前夜加碼限定《尤金．奧涅金》歌劇音樂會，全方位直擊旋律大師纖細敏感內心。

其中《尤金．奧涅金》是柴可夫斯基以俄國文學之父普希金小說為靈感創作，精選其中高張力情節，僅用3幕深刻描繪角色們內心狀態與掙扎，無處不在「對比」音樂設計，成為柴可夫斯基最經典歌劇。音樂會由簡文彬指揮高雄市交響樂團等，並邀請韓國男中音丁一憲等國內外聲樂家同台演出。

音樂廳將推出管弦樂系列6場，由柴可夫斯基首部芭蕾音樂《天鵝湖》拉開帷幕，國立台灣交響樂團、高雄市交響樂團等輪番演出，獻演柴可夫斯基三大芭蕾舞音樂組曲等，感受「柴式大型管絃樂」精華。音樂廳3樓大廳則有4場柴可夫斯基Talk&Show，以鋼琴獨奏或室內樂編制，演繹多首經典作品。

表演廳也規畫了精選室內樂、獨奏曲集錦兩大系列，精選室內樂囊括《紀念一位偉大藝術家》、《佛羅倫斯的回憶》六重奏，獨奏曲集錦以鋼琴獨奏作品為主線，演出《四季》鋼琴曲等；週六講座音樂會及週日精選聲樂場，將演出柴可夫斯基歌劇選粹及藝術歌曲。

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