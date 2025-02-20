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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】機場尋機記

2025/02/20 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／謝富美

我在上海轉機，由於時間很充足，因此心情很輕鬆，但對比我的優哉，當我走進廁所的那一刻，在我眼前的是一位神色慌張的外國妹，緊張地翻遍她的大背包。

顯然發生了什麼事，我上前關心地問：「妳在找什麼嗎？」她說：「是的，我的手機掉了……」原來，她把手機放在廁所間，忘記拿，想到時立刻折返，但已不見手機。

我請她再次確認背包有無手機，我則幫她檢查每一間廁所；在確認都沒有手機後，我趕緊找來清潔阿姨求助，拜託她通報廁所清潔組員和航警。在等候航警到來的時間，為安撫她的心情，與她簡單聊了一下，年輕妹子剛結束亞洲的獨旅，在上海等候轉機，要返回法國的家。

這時，我們發現很頭大的事，機場無線網路WIFI竟無法使用，於是，我趕忙跑到候機走道，攔了一位空姐求助，她大方地提供自己的員工網，讓法國妹可以使用平版追蹤其手機。因法國妹英語有限，我還頻頻詢問了幾位老外，試圖找到會法語的人，畢竟若有相同語言的人在，心會有所安定。

航警總算來了，好事是手機定位顯示手機就在附近，該航警詢問法國妹幾個問題後，帶著她往手機定位方向走……此時，我要回台灣的航班已廣播登機，我便也離開了。過程中有趣的是，每位參與手機協尋的人，都以為我是法國妹的同行朋友。

就在排隊即將輪到我登機之時，遠處看見該航警朝我的方向走來，專程送來好消息：「手機找到了，有人把手機送到某一登機口。」我謝謝航警，向他直說太好了！

彼此陌生人的我們，翻轉了不可能，讓獨自旅行的法國妹一掃沮喪，沒有遺憾地帶著手機裡滿滿的旅行照片與紀錄，開心地趕赴回家的航班！

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