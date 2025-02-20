【家庭plus．運動場看台人生】聆聽自己內在召喚

一個人具有內在動機，則行為較能延續持久。（圖／達志影像）

文／黃俊隆

每位傑出運動選手，背後所付出的努力皆遠遠超乎我們想像，當我們討論他們為追求卓越表現，所付諸的種種代價時，經常容易簡化為值得與不值得的二元價值評斷，而使得他們的心血變得廉價。

最近閱讀放棄高薪工程師、專職寫作的作家寺尾哲也新書《努力是癮》，如其書名，全書主題圍繞在他當工程師時，所見所聞的各種過度努力異象。在〈懷璧非罪〉一文中，他說許多人會為傑出者背後所受到的痛苦折磨，搶答「不值得」，但在文章最後，他提出鏗鏘有力的見解——「和心中的深淵共存，或許是這些傑出者的宿命。這種活法不見得適合所有人，但旁人要代替他們評判值不值得，恐怕是太輕易了。」和心中的深淵共存，代表著傑出過程中必然的失去與磨難。

請繼續往下閱讀...

寺尾哲也以日本長跑名將新谷仁美的故事撐起他的論點。新谷仁美在2013年世錦賽意外僅得第五，當場痛哭，隔年召開記者會宣布退役，她說：「這個世界認可的是得獎者，沒有獎牌就沒有價值。」沒想到5年後，她改變心意再度復出，不僅回到過往顛峰狀態，更創下亞運銀牌佳績。後來她在受訪時解釋：「我依舊討厭跑步，但很不幸地，這似乎是我的歸宿。」歸宿一詞使我想到英文的calling，不同於其他指工作的語詞，calling形容一個人想從事某行業的渴望，有著召喚、使命、天職之意。當一個人找到他生命中的calling時，內在動機必然極其強烈，在運動心理學裡，得獎之類外在酬償屬於外在動機，比起外在動機，若一個人具有內在動機，則行為較能延續持久。即便新谷仁美對世人的價值斷定不以為然而放棄跑步，但終究那是她宿命中的calling。

比起聆聽他人的評判耳語，聆聽自己內在的calling召喚，在一段道路上更能夠持久前行。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法