睽違10年強勢回歸波伽利首登大巨蛋 票房首日幾近完售

波伽利父子在紐約麥迪遜廣場演出照。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕義大利美聲天王波伽利睽違10年再訪台，成為首位登大巨蛋演唱的西洋歌手，超過3萬席座次的票房，19日中午全面啟售，首日就幾近完售，可見波伽利在樂迷心中的地位。

波伽利對音響的完美要求嚴格，此次首登大巨蛋，特別由技術總監提早來台確認觀眾席的聆賞品質。（MNA提供）

實際上波伽利之所以能走在時代的尖端，並引領潮流，源於他的演唱具有一大特點，就是能將歌劇詠嘆調和流行音樂融合，創造出一種被稱為「popera」的獨特風格，也由於「Pop」（流行）加上「Opera」（歌劇），使他擁有跨界龐大的觀眾群。

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波伽利是少數古典音樂背景出生，卻能經常和流行音樂巨星合作的歌唱家，比如席琳．狄翁、珍妮佛．羅培茲、紅髮艾德、杜娃．黎波等，他也曾與台灣歌手張惠妹合作過，往往帶給觀眾極大的驚喜。而他超強的即戰力，也讓他不斷征服世界各地各式各樣的演出場域，比如教堂、音樂廳、金字塔、巴黎鐵塔，甚至在上海世博會和歐洲冠軍足球大賽決賽等大型盛會活動上演出。

身為虔誠的天主教徒，波伽利認為信仰帶來力量，他相信音樂可以提升靈魂，如同聖．奧古斯丁所說的「歌唱就是雙倍的祈禱」，因此，當世界面臨困境時，波伽利就會發聲，比如911事件的追悼會，波伽利演唱了舒伯特的《聖母頌》，他表示，在那充滿悲傷的時刻，他想起過世的父親，並從思念裡找到唱歌的力量。而在過去幾年疫情造成世界封鎖，他則是在米蘭主教座堂演出，透過直播安慰人心。

不過，為呈現最佳演唱效果，波伽利對音響的完美要求，也是業界有名的嚴格。波伽利曾在受訪時提到：「愈投入歌唱，愈發現自己的不足。」因此，他擁有自己信任的製作團隊，跟著他征服世界各大地標。

總座位數可納4萬人的大巨蛋，就在波伽利團隊技術總監提早來台場勘後，確定僅開放至多3萬2千席座位，尤其L5只開放少數座位，主辦單位也特別提醒樂迷，L4層及L5層看台因座位區較高，懼高症或行動不便者，建議選擇其他低樓層區域觀賞。4月4日演出，詳細資訊與座位圖可詢MNA售票網。

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