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「諸神與眾生」當代影像藝術展 第2波「眾生」登場

2025/02/21 05:30

「諸神與眾生」當代影像藝術展 第2波「眾生」登場蔡文祥「回聲之境」系列，以黑暗背景凸顯廟宇中的信眾，捕捉信仰行為中的微妙瞬間。
（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國家攝影文化中心主辦的「諸神與眾生」展，第1階段「諸神」已於1月23日登場，第2階段「眾生」則於昨（20）日展開，並舉辦開幕記者會。展覽匯聚16位當代影像藝術家的百餘件作品，揭開信仰在當代台灣社會中的深層內涵與情感連結。

「諸神與眾生」當代影像藝術展 第2波「眾生」登場陳永賢〈彼岸〉單頻道錄像，2001。
（記者董柏廷攝）

昨日文化部長李遠出席開幕時表示，攝影作品影響社會與文化之深廣，他回憶1986年解嚴前後，導演楊德昌曾拿著第一期的《人間》雜誌封面上的混血兒黑白照片跟他說照片帶給導演拍片的靈感，「那張照片反映美軍駐台後，產生很多留台混血兒。」間接留住了當時的社會歷史，「楊德昌口中的靈感，就促成他後來拍出電影《恐怖份子》。」他也提到，「諸神與眾生」正代表台灣文化中包容不同文化與宗教的情懷。

國美館館長陳貺怡指出，展覽主題雖聚焦信仰，但其實也代表整個台灣文化，「社會的自由與民主化程度，一定會反映在信仰的多元上。台灣當代影像藝術家們，將這樣的現象透過作品表現出來，更為深刻。」

「諸神」展區，從雕像的違和感中重新審視「神」的象徵性，呈現神聖與世俗之間的張力與交融；「眾生」展區關注人們日常生活中的內在信仰，探討有情眾生在信仰體系中的角色。

值得留意的是，蔡文祥的「回聲之境」系列作品，以黑暗背景凸顯廟宇中的信眾，強調個體的孤立感，捕捉信仰行為中的微妙瞬間，將宗教行為轉化為深刻的人性描寫。陳永賢的單頻道錄像〈彼岸〉，則揭示信仰提供眾生對未來的想望。展覽詳詢攝影中心官網。「諸神」展期至6月4日、「眾生」展期則至6月29日，地點皆在攝影中心台北館。

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