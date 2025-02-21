【自由副刊】 王書緋／桃核

◎王書緋

◎王書緋

十年前，好友因子宮肌瘤流血不止動手術，加以藥物控制停經三個月，她說兩者都難受，血止不住會清清楚楚感到生命流逝，不流血時卻隱隱約約自覺枯竭──女性特有的萎謝。

我聽著心驚，駭於女性真實處境：有時難受，沒有時依然難受。

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近來自己的不規則也預示乾涸荒原即將來到。

家族內有位老愛發表哲理的老人總說：人一開始來世間，分不出男女，要離開這世界時，也分不出男女。想想也是，不論男嬰女嬰，剛出生全一個樣，苦兮兮地緊皺著臉，把自己憋成個桃核似的，再慢慢長出血肉舒展開來，等如蜜桃皮相般粉嫩色豔的青春都消耗得差不多了，男人就愈來愈愛碎碎念，情緒反而不穩，陰柔彷彿女子，女人則愈來愈沉默，凶悍了起來，剛毅似男子。至此，以往涇渭分明的兩性真正向對方靠攏，一同佝僂乾縮，回歸成布滿紋路溝壑的皺巴巴桃核。

有意無意的遲到，想來是要提醒我──

我也將開始乾癟，縮成另一個桃核？●

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