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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】帶孩子走向社會參與

2025/02/21 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／林彥佑

我們常說「人是群居的動物」，所以很難離群索居，獨自過活。而從教育的角度來看，這正是12年國教新課綱核心素養，中所提及的「社會參與」。

「社會參與」，看似很社會化、成人化的名詞，其實縮小範圍來看，它可以在家庭中奠基，在校園裡深化，在社會上實踐。社會參與的精神，來自於人與人、人與土地的連結，是一個由己身擴展至他者的人際關係延伸，能在社會參與的環節中表現自我，也才有可能成就功業，它恰恰呼應了古時聖賢所倡導的：「修身、齊家、治國、平天下。」

前幾天，我和一位家長閒聊，他的孩子就讀私立幼兒園，說自己繳了數萬元的學費，為什麼戶外教學的其中一站，要安排參觀資源回收站？對此發出大大的不滿。

我是一個喜歡參與社會活動的人，舉凡社區活動、社團課程、議題宣導、街頭遊行，簡單來說，我喜歡從社會層面來關心台灣此時此刻的脈動。也因著這樣的熱中，在擔任教職時，便積極帶領班上的孩子參與各式各樣的校外活動，例如，社區淨灘、公家機關參訪、資源回收環保體驗、老人關懷行動、藝文展演欣賞等。這些都是課本學不到的東西，卻是孩子求學時，最無法抹滅的記憶與學習。

有人覺得孩子還小，怎麼可能對社會做出具體貢獻？其實，就算孩子還沒有參與社會活動的某些權利，但從他們幼小的眼光看出去，卻可以更全面地檢視社會目前所欠缺的。例如，孩子會說為什麼社區沒有遊樂設施？為什麼表演活動都是大人致詞？為什麼社區公告的文宣我們都看不懂……這些覺知，都是參與社會的種子，因為他們意識到，自己的言行能讓社會進步，而這就是社會參與的重要內涵。

當孩子漸漸長大，他的行為舉止也更加成熟，能夠去包容、接納、尊重、同理社會的種種面向。比方說，他知道每個人說話的方式都不一樣，所以要適時去包容；他知道我們有多元族群、多元性別、多元宗教，大家都是平等的；他知道每個人的際遇處境都不同，所以我們要學習去同理、關懷。

社會參與，其實就是培養一個更成熟的人，不抱怨，而是選擇自省；不批評，而是選擇寬容共處。

我常將這樣的理念和家長分享，孩子需要的就是這樣的經驗。參加園藝相關的社團活動，便能獲得園藝方面的知識；從事訪談耆老的相關紀錄，就會了解社區、關懷長輩、熟悉文史，乃至學習到口語表達與文字撰述的方式，而這些都是在課本中學不到的寶貴經驗。更可貴的是，當孩子參與這些活動時，勢必要和人群接觸，不但可以結交更多朋友、獲得更廣泛的人脈，也是應對進退、待人接物上的學習。

簡而言之，社會參與絕不只是單純地參與社區活動、投票或是街頭陳抗，更多的是自我價值的提升，而這些價值，含括了思想、人際、心理，乃至大腦的活化、文化的傳承、社會的進步與國家的發展。每一次的社會參與，都是孩子跨出自我、走進人群的開始；一旦獲得啟蒙，他們便會愛上這樣的互動，這也就是社會向上、向善的動能。

人人都是小我，但眾人之力便是大我；社會參與，就是由小我走向大我的過程。

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