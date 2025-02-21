【家庭plus．微幸福案內】追溯發祥地 樂趣無窮

發祥於東京練馬區的練馬大根（蘿蔔），用來醃製成澤庵蘿蔔乾，白皙修長。劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本人很喜愛追溯食物或各種活動、做法等典故，然後找出或自封為發祥地。

我家附近的中野車站旁就有自詡為日本簿記、健身俱樂部（TAC）或是沾麵（大勝軒）、歌謠「篝火」等地發祥地；橫濱街頭幾乎處處都是各種西洋食品、餐飲的發祥地，如土司、冰淇淋、刨冰等，乃至唱片行、寫真館、西式理髮、遊艇、公廁等都源起於橫濱，散步時隨處會有新發現，非常有意思！

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最近我在世田谷區千歲烏山散步，發現了白菜發祥地，追查之下，發現從昭和初期就成了日本人最主要蔬菜的大白菜，居然是到明治時代才從中國拿種子來種的，而1953年下山義雄研發重達10公斤巨大的下山千歲白菜品種曾普及全日本，耐蟲害又適合儲藏，後因小家庭多了，千歲白菜逐漸消失，但1998年當地有心人士時隔40年，重新栽種讓千歲白菜復活，供應附近小學食用，相當感人！

東京本身是許多著名食品的發祥地外，現在世界知名的小松菜發祥地就是江戶川區小松川，因為德川八代將軍吉宗狩獵到附近香取神社休息時，吃了現採無名青菜湯，大感滿足而命名為小松菜；其他因為德川五代將軍綱吉命令而大舉種植的還有練馬大根（蘿蔔），練馬大根用來醃製蘿蔔干，白皙修長，長達1公尺，因此古時說女人是蘿蔔腿是讚美之辭，曾幾何時，肥胖的青首大根爆紅，也讓蘿蔔腿的意義發生改變。

我愛吃的鰻魚蒲燒據說是江戶時代中山道宿場町浦和宿提供給行人吃，因此現在埼玉市的浦和是發祥地，對此說不服的地方非常多，因為日本全國都有歷史相當悠久的鰻魚蒲燒，鰻魚養殖發祥地的濱名湖也不甘示弱，岐阜縣關市等也都自認是發祥地，只是燒法略有不同；不過浦和果然有非常多鰻魚蒲燒專門店，氣勢非凡，也非常美味，甚至車站等各處也製作置放了由畫麵包超人漫畫家柳瀨嵩設計的「鰻魚子（unako）」娃娃石像，來強調浦和是不折不扣的鰻魚蒲燒發祥地。

食品餐飲發祥地之爭隨處都有，是非常和平而豐裕的象徵，許是最令人安心的一種爭議吧！

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