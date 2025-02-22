【藝週末．藝週推薦展覽】千年流轉的華麗遺韻─東京「舊嵯峨御所大覺寺─群英薈萃御所丹青」特展

「柳松之間」障壁畫〈柳櫻圖〉（局部）。

文．攝影／林昱晴

「柳松之間」障壁畫〈松鶴圖〉（局部）。

位於京都西北隅、依山傍水的嵯峨幽靜之地，山水如畫，自古便是天皇與貴族心繫的世外桃源。做為真言宗大覺寺派的大本山，其歷史可追溯至弘法大師空海（774-835）的信仰傳承。嵯峨的晨鐘暮鼓，在梵音之間迴盪千年，見證了平安京的盛衰、武士時代的刀光劍影，以及幕府更迭的歷史變遷。2026年，大覺寺將迎來改制為寺院的1150年盛世華誕。為此，東京國立博物館平成館舉辦「舊嵯峨御所大覺寺─群英薈萃御所丹青」特展，匯聚歷代相承的寺寶，讓世人一窺這座千年古剎的風華遺緒。展期至3月16日。

「紅梅之間」障壁畫〈柳與燕圖〉（局部）。

大覺寺之源，始於平安初年的嵯峨天皇（786-842）。彼時，嵯峨離宮靜立於嵐山的疏影間，湖光山色掩映著一方清修之境。嵯峨天皇與密宗大師空海交誼深厚，心折於真言密法，遂願嵯峨離宮福地為佛門清淨地。自此，大覺寺與真言宗結下不解之緣，成為密法弘傳的聖地。歷經千年風霜，大覺寺仍佇立於嵯峨野間，松風依舊，池水未改。嵯峨天皇的詩心、空海的法眼、正子內親王（810-879）的敬虔、恆寂入道親王（825-884）的密法傳承，以及後宇多法皇（1267-1324）的信念，皆化為無形的時光流轉，於古殿之中低吟不息。

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「紅葉之間」障壁畫〈立木圖〉（局部）。

嵯峨御所，風雅之境

「松之間」障壁畫〈松與山鳥圖〉（局部）。

千餘年前，平安京遷都僅15年，嵯峨天皇即位。他文治武功兼備，尤其雅好自唐土東傳的文化，遂奠定千年帝都基石，使平安王朝流光溢彩，彪炳史冊。西元818年，惡疫四起，生民塗炭，嵯峨天皇憂心如焚，於是向深具法緣的弘法大師空海請益。大師獻策，請天皇親書《般若心經》，以金泥為墨，紺綾為紙，每抄一字行三拜之禮，虔誠誦寫。此舉得顯靈驗，瘟疫迅速平息，國泰民安。這卷珍貴的宸翰（御筆）《般若心經》，至今仍供奉於大覺寺心經殿，並遵古制，每逢60年一度的「戊戌之年」，方能開封示世，見證著歲月遞嬗與信仰永續。

狩野山樂障壁畫〈山水圖〉（局部）。

此外，嵯峨天皇曾於離宮嵯峨院之側，仿效中國洞庭湖造園，築成現存最古老的回遊式池泉庭園──大澤池。池水映月，景致天成。天皇曾泛舟其上，見池畔菊花綻放，遂折花供於殿上。此景恰與天地人三才之道相契，天皇讚嘆：「凡插花之道，當以此為範。」此語一出，成為花道嵯峨御流的濫觴，綿延千年，成為東瀛花道正統之一。

狩野山樂障壁畫〈山水圖〉（局部）。

嵯峨天皇一生鍾愛此地，既於壯年時寄情於此，暮年時更以此為安居的御所。其所創之離宮嵯峨院，即為大覺寺前身。大澤池畔，天皇曾與弘法大師對酌清茗，折菊賞月，其風雅之境，景致跨越千年，依然迴蕩於舊嵯峨御所的風物之中。

狩野山樂障壁畫〈紅白梅圖〉（局部）。

在此漫長歷史中，寺院亦見證了南北朝和議等日本歷史上的諸多關鍵時刻。親臨嵯峨之地，得以感受這幽邃華美的歷史意境，並於悠悠歲月之間，任心靈翩然漫遊。

狩野山樂障壁畫〈紅白梅圖〉（局部）。

名寶薈萃，佛法與皇統交織的遺珍

狩野山樂障壁畫〈牡丹圖〉（局部）。

真言宗大本山大覺寺，自嵯峨天皇將其做為離宮「嵯峨院」營建以來，已有約1200年的歷史。自獲得勅許成為寺院以來，至2026年將迎來1150週年的紀念時刻，東京國立博物館平成館特別策畫「舊嵯峨御所大覺寺─群英薈萃御所丹青」特展，首度在東京大規模展示大覺寺傳世寺寶。過往大覺寺的部分障壁畫與雕刻雖曾零星展出，但經過全面調查與整理後的大規模展覽，則是自1992年在京都舉辦以來，逾30年來的首次呈現。

出自雕佛師明圓之手的重要文化財〈五大明王像〉。（東京國立博物館提供）

數十年間，日本學界對於中世門跡寺院的研究取得長足的進展，大覺寺所藏寺寶的修復工程也逐步展開。此外，相關作品的發掘與研究，進一步深化了文物學者對大覺寺藝術遺產的理解。特別是自2016年起，大覺寺展開為期14年的障壁畫修復計畫，透過這一過程，學者得以確認肉眼難以察覺的繕補痕跡與紙繼（紙張修補工藝）等細節，為相關研究提供了重要的新線索。基於文物修復的成果，「舊嵯峨御所大覺寺─群英薈萃御所丹青」特展以4個展區介紹大覺寺的藝術文化：前3個展區依時間順序，從平安時代、鎌倉時代、南北朝時代到江戶時代，回顧大覺寺的歷史與美術發展，第4展區聚焦於障壁畫，深入探討這些珍貴作品的藝術價值與修復成果。這場展覽帶領眾人穿越歷史長河，欣賞大覺寺豐富多彩的美學遺產，體驗日本宗教與藝術交融的絢美景象。

東京國立博物館平成館「舊嵯峨御所大覺寺─群英薈萃御所丹青」展覽現場。

大覺寺歷代住持日常起居最高規格的「御冠之間」，平常不對外開放。本展獲得特別許可，按原尺寸重現其風貌。

五大明王信仰的聖地

嵯峨院真正邁向寺院之路的關鍵，在於弘法大師空海與嵯峨天皇的深厚因緣。嵯峨天皇對於這位曾親身入唐修行的高僧深感敬仰，在空海的建議下，於嵯峨院內安置了〈五大明王像〉，象徵密教護法的威嚴與神聖，讓大覺寺成為日本五大明王信仰的聖地。展覽之中，最引人矚目的，莫過於平安時代後期的佛像典範──出自雕佛師明圓（？-1199）之手的重要文化財〈五大明王像〉，其威赫莊嚴，象徵著鎮護國土的力量。平安時代的宮廷貴族，以其銳利的美學眼光著稱，而明圓的創作正反映了當時貴族對佛教深沉的信仰，以及對美的無上追求。此外，後宇多法皇對於弘法大師的景仰之情，亦可從國寶〈後宇多天皇宸翰弘法大師傳〉中窺見，字裡行間滿溢虔敬。另一件國寶〈後宇多天皇宸翰御手印遺告〉則記錄了皇統與法脈的延續誓願，見證了大覺寺在歷史長河中的殊勝地位。

值得一提的是，嵯峨院之所以得以轉變為寺院，與菅原道真（845-903）有著密切關聯。相傳，當時向朝廷上奏「寺號勅許」（請求皇室正式認可為寺院）時，便是由菅原道真親自起草奏請文，甚至後來還擔任了「俗別當」（負責管理寺務的世俗官員）。正因如此，今日大覺寺內的大澤池仍保留「天神島」，祭祀菅原道真，每年並由北野天滿宮舉行盛大的祭典。本次展覽特別展出大覺寺珍藏的太刀，並與北野天滿宮傳世之太刀一同展出，藉此追溯這段深遠的歷史淵源。

筆墨風華，障壁畫的絢爛世界

障壁畫是日本建築裝飾藝術的核心，不僅為室內空間增添藝術性，更體現宮廷、武家的審美品味與時代精神。平安時代是日本貴族文化的巔峰，宮廷建築以「寢殿造」為主，屋內裝飾風格講求幽玄、詩意與細膩之美，障壁畫主要以「大和繪」為表現方式，題材取自《源氏物語》、《竹取物語》等文學作品，以及四季風物、宮廷雅事等。織田信長、豐臣秀吉統治的桃山時代，權力文化達到高峰，此時障壁畫發展出「金碧障壁畫」，以金箔鋪底，繪製松鶴、虎豹、群仙等豪放場景，象徵統治者的權勢與榮耀；江戶時代的宮廷文化在德川幕府的穩定統治下趨於細膩，障壁畫逐漸由豪華轉向雅緻，發展出代表宮廷正統美學的「狩野派」與饒富裝飾性雅趣的「琳派」等兩大流派。

此次展覽的一大亮點，當屬來自宸殿與正寢殿的障壁畫。宸殿承載著江戶時代初期的深厚歷史，其建築部分乃是後水尾天皇的皇后──東福門院（德川秀忠之女和子）女御御所的遺構，見證了皇室與德川將軍家的聯姻。而正寢殿則是安土桃山時代書院造建築的代表之作，兩者合計內部裝飾的240面障壁畫，因其珍貴的藝術價值，皆被列為重要文化財。其中，〈牡丹圖〉、〈紅白梅圖〉、〈松鷹圖〉、〈山水圖〉，皆出自安土桃山至江戶初期畫壇名家狩野山樂（1559-1635）之手，筆觸縱橫揮灑，氣韻生動。這批作品長年深藏於寺內，素不對外公開，而本次展覽首度呈現其中123面，規模之大，史無前例。此番機緣難得，親臨現場感受狩野派筆墨所勾勒的瑰麗世界，宛若沉浸於百花繚亂的視覺盛宴。

大覺寺的障壁畫不僅是日本美術史的瑰寶，更是時代更迭的見證。在歷史的洪流中，它們見證了皇室的興衰、幕府勢力的消長、文化的傳承，並承載著無數工匠與畫師的匠心。從狩野山樂的雄渾豪放，到狩野探幽的精緻典雅，再到渡邊始興與大岡春卜的清新柔美，這些畫作展現了從安土桃山時代到江戶中期的藝術審美趨勢。此外，部分畫作的移動與重新配置，也反映出寺院在歷史中的重建與修復歷程。

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