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【藝術文化】雲門將攜定光登瀨戶內國際藝術祭 年底巡演波

2025/02/22 05:30

《定光》將首登瀨戶內國際藝術祭。（雲門提供）《定光》將首登瀨戶內國際藝術祭。（雲門提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕雲門舞集去年歷經疫情過後最頻密的海外巡演，包括歐洲及北美州行程，可說馬不停蹄。藝術總監鄭宗龍昨天說，今年必須好好創作新作品，因此唯一的海外巡演計畫，是睽違16年再訪日，將於夏天攜《定光》首登瀨戶內國際藝術祭，而鄭宗龍與日本藝術家真鍋大度合作的《波》，預計於年底展開日本巡演。

鄭宗龍與真鍋大度合作的《波》，將於年底展開日本巡演。（雲門提供）鄭宗龍與真鍋大度合作的《波》，將於年底展開日本巡演。（雲門提供）

上一次雲門赴日巡演，是2009年演出創辦人林懷民的《白》；而每3年舉辦一次的瀨戶內國際藝術祭，2022年就邀請雲門，因檔期問題直到今年才成行。藝術祭總監北川富朗去年特別邀請鄭宗龍赴東京會面，隨後還帶領雲門兩度飛往津田、小豆島、高松港區等地場勘，最終選定在高松港區的「四國村博物館」演出。

雲門舞集藝術總監鄭宗龍今年將專心創作新的作品《關不掉的耳朵》。（記者凌美雪攝）雲門舞集藝術總監鄭宗龍今年將專心創作新的作品《關不掉的耳朵》。（記者凌美雪攝）

雲門將在瀨戶內藝術祭進行2場戶外演出，舞者除將在島嶼、海洋與天空交錯的場域中，演出一場獨特的《定光》，首度開放的志度津田區域，則將邀請雲門演出舞作選粹與觀眾互動。

至於年底的日本巡演，雲門將攜《波》前往橫濱、京都與北九州3城。《波》是鄭宗龍與真鍋大度合作，透過數位技術讀取舞者身體數據，探索身體與空間關係的舞作，去年受邀登上威尼斯雙年展舞蹈節；此次日本巡演契機，則來自橫濱紅磚倉庫藝術中心館長小野晉司的引薦，今年日巡亦將成為京都ROHM劇場10週年的重點節目。

此外，去年沒有推出新作的鄭宗龍，今年秋天將發表新作《關不掉的耳朵》，此作由國家兩廳院與法國國立鳳凰劇院（Le Phénix scène nationale Valenciennes）共製，10月起於國表藝3館巡演，可望未來也將這部作品帶往歐洲。

更多瀨戶內藝術祭、《波》巡演與新作《關不掉的耳朵》相關詳情，將於雲門舞集官網與社群平台陸續公布。

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