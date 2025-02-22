【藝術文化】劇團策略聯盟 綠光、SML再攜手推雙劇星月套票

《人間四》與《熱帶天使》聯合宣傳，左起柯一正、吳念真、楊烈、于浩威、林雨宣。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕時隔16年才重啟巡演的綠光劇團《人間條件四》，將於4月從台北國家戲劇院出發，陸續前往台中、高雄、台南等地，由吳念真再度執導，並與柯一正參與特別演出，兩人昨天與媒體春敘，同時宣布《人間四》與SML樂劇創製的《熱帶天使》共推聯名套票，取《人間四》的主題「一樣的月光」，與《熱帶天使》副標「星聲登場」，名為「雙劇經典．星月相遇」。

《熱帶天使》於2023年推出大劇院版本。（記者凌美雪攝）

自稱業餘老人、實際資深前輩的吳念真，對於《熱帶天使》年輕創作者強烈的企圖心深感佩服。就像昨天春敘的地點「輝室」，是由已故法學教授戴炎輝日式舊宅改造，「如果細心觀察，台灣到處都可以找到歷史的軌跡。」吳念真認為戲劇講人的故事，而《熱帶天使》的年輕導演，願意用一部戲講過去歷史的故事，讓他覺得很難得。

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音樂劇《熱帶天使》為文學改編，源於台灣文學家陳千武半自傳式戰地回憶小說《獵女犯：台灣特別志願兵的回憶》，音樂劇的創作團隊多為新生代，最早由林孟寰編導、雷昇作曲，自2018年起，從台中國家歌劇院經歷過讀劇、中劇院演出、音樂會等各種階段發展，2023年於台北表演藝術中心推出大劇院版本。

《熱帶天使》此次進軍國家戲劇院演出，由陳侑汝導演，老班底楊烈、于浩威與新加入的林雨宣擔綱主角，楊烈說，過去他在西餐廳駐唱時，與林雨宣的媽媽是好朋友，因此「雨宣演我女兒特別親切。」而《人間四》重啟巡演，則由16年前的原班人馬林美秀與黃韻玲再度攜手，詮釋虐心的姊妹情。

吳念真認為，《人間四》與《熱帶天使》還有個共同點，就是情感核心都源自真實生命的故事，無論是家庭間的遺憾與和解，還是戰爭帶來的犧牲與無奈，這樣的人生的映照都能觸動觀眾的共鳴。「雙劇經典．星月相遇」套票詳情可詢OPENTIX。

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