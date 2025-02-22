【藝術文化】C-LAB藉沉浸式體驗 探討數位性別暴力

展覽入口播放以新聞、報導資料，轉化成的動畫影像做為引導。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由德國弗里德里希諾曼自由基金會（FNF基金會）在台辦事處以及台灣當代文化實驗場C-LAB共同主辦的「他們告訴我，這不是你的錯。而我告訴他們，一切都會沒事」展，邀請藝術家鄭亭亭以數位性別暴力事件為核心，結合手機影音導覽、現場裝置、沉浸式演出形式創作。即日起至3月16日，在C-LAB服務中心2樓登場。

FNF基金會表示，「他們告訴我，這不是你的錯。而我告訴他們，一切都會沒事」以藝術展覽進行議題的溝通與討論，2024年首展獲得好評，實證藝術創作的開放性，有助於議題以靈活的方式、跨領域地觸及廣闊的觀眾群，本次展出特地將展期延長，邀請藝術家鄭亭亭以中英文雙語版本重現作品樣貌。

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展覽不以傳統檔案陳列，而是藝術家透過新聞與報導資料，並訪談性別暴力議題倡議者與當事人、深入相關案件的記者以及心理諮商師之後，結合自身經驗，重新書寫成虛構腳本。這個舉動一方面避免因真實指涉某個對象，造成當事人二度傷害；也藉由奠基生活經驗，試圖拉近與觀眾的距離。

鄭亭亭說明，在20分鐘的觀展體驗裡，試圖使觀眾體會受害者如何從平凡日常中掉入意外，也刻意在劇本埋入線索，提醒著觀眾可能在無意間成為加害鏈的一環，透過沉浸式的體驗，讓觀眾體驗數位性別暴力如何無孔不入地侵害人與人之間的信任，並毀壞社會體系的運作。

此外，C-LAB當代藝術實驗平台亦推出「文化前線」系列活動，為當代文化現象帶來批判性視野，3月6日將舉辦「人工不智慧」線上講座，探討深偽色情片（Deepfake Porn）與AI偏見中的性別暴力。詳詢C-LAB官網。

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