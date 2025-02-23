【藝術文化】陳啓村承心啓藝特展登場 演繹台灣當代木雕藝術之美

陳啓村〈喜外〉，台灣牛樟木，105X65X45公分，1995。三義木雕博物館典藏。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣工藝研究發展中心主辦的「承心啓藝—陳啓村木雕藝術」特展，精選第14屆國家工藝成就獎藝師陳啓村的66件木雕作品，呈現其深耕木雕藝術領域的精采成就。即日起至5月11日在台北當代工藝設計分館登場。

陳啓村〈新衣〉，台灣牛樟木，70X35X20公分，1997。（記者董柏廷攝）

展區分別規畫出「承‧習藝的開端」、「心‧藝念的積累」、「啓‧當代的觀照」及「藝‧多元的交響」4大展區，呈現陳啓村在傳統木雕領域不斷突破與創新的過程，以及他以「生活因藝術而豐富，生命因創作而永恆」態度，演繹木雕藝術之美的動人精神，更能得見其傳統粧佛與現代雕塑藝術均擅的豐沛創作能量。

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陳啓村代表作品溫元帥（左）與康元帥（右），台灣牛樟木，48X30X30公分（頭部），2010。（記者董柏廷攝）

工藝中心表示，展覽以「承」繼接續傳統木雕工藝的精髓、傳授技藝「心」法的經驗和知識、開「啓」傳統工藝與現代藝術融合的新思維，以及打造生活「藝」術的美學願景等4大面向為題，串聯為「承心啓藝」4字，完整詮釋陳啓村「擇一事，執一生」工藝頂真精神與不凡的成就。

陳啓村創作取材及技法多元運用，流露對生活的關注，除日常生活與歷史民俗主題外，善於掌握人物造型，透過創作呈現對人物形象的生動刻劃及深厚情感，對台灣神佛像雕刻領域賦予新的詮釋，展現傳統木雕藝術的韌性、突破與價值，如大樹年輪般累積傳承，與時俱進地綿延展望，體現台灣當代木雕工藝無限的生命力。

從展件作品可見陳啓村以細膩刀工刻劃人物的神韻與姿態，簡潔卻富有深厚的情感與層次，傑出的觀察力、體悟及努力不懈的精神，成就他獨特的創作風格，有別於傳統卻不失傳統。

除創作外，陳啓村更以多元跨領域合作方式投入對工藝美術的推廣，與中央、地方及多所大學合作，辦理專題講座與木雕體驗課程，積極實踐社會責任，推展藝術文化樣貌及傳承工藝技法；並相繼擔任社團法人臺灣工藝聯盟總會創會總會長及藝術相關重要協會理事長等職務，積極推廣台灣工藝及拓展台灣工藝產業多元發展。期待觀者透過欣賞陳啓村藝師精湛木雕技藝，理解他致力投入工藝創作之歷程與相關貢獻。展覽詳詢工藝中心官網及臉書。

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