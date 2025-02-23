自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】灣聲國際音樂大賽小提琴組 鄭逸豪囊括冠軍與最佳人氣獎

2025/02/23 05:30

小提琴組冠軍鄭逸豪演奏畫面。（灣聲樂團提供）小提琴組冠軍鄭逸豪演奏畫面。（灣聲樂團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕以台灣音樂文化為核心的第2屆「灣聲國際音樂大賽」，歷經2週賽程，於昨（22）日圓滿落幕。繼上週末（15日）由卓綺柔獲「作曲組」首獎之後，昨日登場的「小提琴組」決賽，也是由來自台灣的鄭逸豪奪下冠軍寶座，不僅讓首獎留台灣，還同時獲得最佳人氣獎。

小提琴家蘇顯達（右）及冠名贊助的中華電信執行副總林文智（左），頒獎給冠軍鄭逸豪（中）。（灣聲樂團提供）小提琴家蘇顯達（右）及冠名贊助的中華電信執行副總林文智（左），頒獎給冠軍鄭逸豪（中）。（灣聲樂團提供）

灣聲國際音樂大賽雖然以台灣音樂文化為核心，但高額獎金（作曲組首獎1萬美元、小提琴組首獎3萬美元）吸引來自世界各地的作曲家和小提琴家齊聚台北參賽。大賽主席李哲藝及樂團指揮曾維庸表示：「音樂家的養成需要一輩子的時間，透過灣聲國際音樂大賽創造讓頂尖音樂家們揮灑的舞台，這真的是一件非常有意義的事情。」

昨天進行的「小提琴組」決賽，是在歷經18日的複賽與20日的準決賽交鋒後，由2位來自俄羅斯的選手，以及台灣、加拿大和美國各1位選手入圍決賽，最終前3名依序是台灣的鄭逸豪、美國的Anais Feller以及加拿大的Nicholas Shih-Pogrebnoy奪得；另有2位桂冠獎（類佳作），由俄羅斯的Andrei Rostsik及Grigorii Tadtaev獲得；冠軍的鄭逸豪同時獲得最佳人氣，亞軍Anais Feller則另獲廣藝特別獎。

小提琴組評審包括國內知名小提琴家蘇顯達、吳庭毓、李宜錦、薛志璋，以及來自加拿大的史涵茵（Patricia Shih）、日本的藤原浜雄（Hamao Fujiwara）與伊藤亮太郎（Ryotaro Ito），還有香港的梁建楓等。

本屆大賽除採現場演出，也透過線上直播讓台灣音樂項全球放送，李哲藝指出，「灣聲國際音樂大賽」是台灣文化與世界對話的重要表現，同時也預告，第3屆「灣聲國際音樂大賽」將於2027年舉辦「指揮」大賽，希望2年後同樣讓台灣的聲音「世界來聽」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應