【藝術文化】灣聲國際音樂大賽小提琴組 鄭逸豪囊括冠軍與最佳人氣獎

小提琴組冠軍鄭逸豪演奏畫面。（灣聲樂團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕以台灣音樂文化為核心的第2屆「灣聲國際音樂大賽」，歷經2週賽程，於昨（22）日圓滿落幕。繼上週末（15日）由卓綺柔獲「作曲組」首獎之後，昨日登場的「小提琴組」決賽，也是由來自台灣的鄭逸豪奪下冠軍寶座，不僅讓首獎留台灣，還同時獲得最佳人氣獎。

小提琴家蘇顯達（右）及冠名贊助的中華電信執行副總林文智（左），頒獎給冠軍鄭逸豪（中）。（灣聲樂團提供）

灣聲國際音樂大賽雖然以台灣音樂文化為核心，但高額獎金（作曲組首獎1萬美元、小提琴組首獎3萬美元）吸引來自世界各地的作曲家和小提琴家齊聚台北參賽。大賽主席李哲藝及樂團指揮曾維庸表示：「音樂家的養成需要一輩子的時間，透過灣聲國際音樂大賽創造讓頂尖音樂家們揮灑的舞台，這真的是一件非常有意義的事情。」

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昨天進行的「小提琴組」決賽，是在歷經18日的複賽與20日的準決賽交鋒後，由2位來自俄羅斯的選手，以及台灣、加拿大和美國各1位選手入圍決賽，最終前3名依序是台灣的鄭逸豪、美國的Anais Feller以及加拿大的Nicholas Shih-Pogrebnoy奪得；另有2位桂冠獎（類佳作），由俄羅斯的Andrei Rostsik及Grigorii Tadtaev獲得；冠軍的鄭逸豪同時獲得最佳人氣，亞軍Anais Feller則另獲廣藝特別獎。

小提琴組評審包括國內知名小提琴家蘇顯達、吳庭毓、李宜錦、薛志璋，以及來自加拿大的史涵茵（Patricia Shih）、日本的藤原浜雄（Hamao Fujiwara）與伊藤亮太郎（Ryotaro Ito），還有香港的梁建楓等。

本屆大賽除採現場演出，也透過線上直播讓台灣音樂項全球放送，李哲藝指出，「灣聲國際音樂大賽」是台灣文化與世界對話的重要表現，同時也預告，第3屆「灣聲國際音樂大賽」將於2027年舉辦「指揮」大賽，希望2年後同樣讓台灣的聲音「世界來聽」。

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