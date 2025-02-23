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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】舞蹈空間轉型計畫暖身 平珩推出新版舞蹈欣賞

2025/02/23 05:30

平珩推出新版《舞蹈欣賞》，為「舞蹈空間」轉型計畫暖身。（記者董柏廷攝）平珩推出新版《舞蹈欣賞》，為「舞蹈空間」轉型計畫暖身。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕成立35年的｢舞蹈空間」去年宣布轉型計畫，專注開發「舞蹈欣賞推廣」，做為計畫的暖身，舞蹈空間藝術總監平珩將1995年由她主編出版的《舞蹈欣賞》增修後再版，她親自書寫第8章「台灣當代舞蹈（下）1990-2020年代」以及第11章「欣賞舞蹈的百種方法」做結，不僅爬梳台灣舞團發展的變化，同時新增QRcode影片連結，帶領讀者遊覽舞蹈風華。

昨（22）日於三民書局重南門市舉辦發表會時，平珩幽默開場：「以前覺得大家讀了就懂，但我想還是可以用一種提問的方式，讓大家想想欣賞舞蹈如何開始？」她提到，每個人都會跳舞，每個人都有舞蹈細胞，只是在成長過程中，肢體舞動的感覺常被限制甚至被遺忘了，透過世界各地舞蹈的發展，讓人理解舞蹈人如何以肢體語彙來傳達意念、反映時代。作者之一盧健英昨日亦現身發表會，她自言重新將當年的「血氣方剛」潤飾掉，並梳理出更客觀且中性的文字，再次回望台灣當代舞蹈的發展軌跡。

《舞蹈欣賞》1995年出版，由平珩編撰，邀請張中煖、吳素芬、林亞婷、古名伸、吳素君、林明美、盧健英、孔和平、郭曉華、李靖慧等專家學者共同書寫，成為莘莘學子認識舞蹈的基礎入門書。平珩新增書寫的章節，補充台灣舞壇從1990至2020年代發展的各種丰姿，尤其著墨於千禧年後如雨後春筍成立的各色舞團。她帶領讀者看見台灣舞壇的獨特性，例如淬練本土文化、化有形為無形、乃至國際合作常態化、文化平權的實踐等，她都以答客問的形式，邀請讀者探索並逐步找出屬於自己的獨特觀賞角度。最後，她也希望，未來能透過教育方式，將舞蹈欣賞的法門，推廣進校園，以及一般民眾的目光之中。

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