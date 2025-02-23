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【藝週末．國際藝聞】從哥雅到印象派 考陶德匯聚19世紀大師作品

2025/02/23 05:30

哥雅於1808至1812年間的作品〈3片鮭魚排的靜物畫〉。（奧斯卡．萊因哈特藝術館提供）哥雅於1808至1812年間的作品〈3片鮭魚排的靜物畫〉。（奧斯卡．萊因哈特藝術館提供）

文／方一在

西班牙藝術家法蘭西斯科．哥雅（Goya，1746-1828）生於世代交替的年代，一生畫風多變，被後人喻為最後1位古典大師及現代藝術之父，對後來的印象派畫家有舉足輕重的影響力。此次英國倫敦考陶德美術館（Courtauld Gallery）特展「從哥雅到印象派」（Goya to Impressionism)，首次與位於瑞士溫特圖爾的奧斯卡．萊因哈特藝術館合作。奧斯卡．萊因哈特（Oskar Reinhart，1885-1965）以收藏19世紀法國畫家作品聞名，本人與考陶德美術館創辦人為同時代之人，亦有類似之收藏品味，此次合作除了哥雅，還帶來印象派及後印象派知名畫家，如莫內、雷諾瓦、梵谷、畢卡索、塞尚等大師的繪畫作品，展期至5月26日。

展覽由印象派之前的藝術家畫作揭開序幕，包括哥雅的〈3片鮭魚排的靜物畫〉、法國浪漫主義畫派先驅泰奧多爾．傑利柯（Théodore Géricault，1791-1824）「瘋狂肖像」系列中的〈一個妄想軍銜的人〉，以及法國現實主義畫派創始者庫爾貝（Gustave Courbet，1819-1877）的挑釁性作品〈吊床〉。展覽的重點則是印象派和後印象派畫作，如羅特列克（Toulouse-Lautrec，1864-1901）以紅磨坊表演者為主題的〈扮小丑的女舞者〉、馬奈（Manet，1832-1883）描繪現代生活的〈咖啡館〉、以及梵谷（Vincent van Gogh，1853-1890）在他精神崩潰及自殘後成為病人的兩幅著名畫作〈亞爾醫院病房〉和〈亞爾醫院庭院〉等。

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