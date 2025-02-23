【藝週末．國際藝聞】聲光影境 teamLab幻化萬物宇宙

teamLab作品〈泡泡宇宙：實體光，光之肥皂泡，晃動之光，環境產生的光─一筆〉。（teamLab提供）

文／朱懿琝

由藝術家、程式設計師、工程師、CG動畫師、數學家和建築師等跨領域專家組成的創作團隊teamLab，擅長透過移步換景，以全景視域展開的沉浸式作品、無邊界空間意識與觀看體驗，呈現超脫空間、超越物質的美學感知。當身體與作品的界限變得模糊，身體相對變得更為自由，「將身體沉浸在無界的藝術之中，用自己有意識的身體去探索，與他人共同創造出世界，並不斷去發現。」由此想法延伸而出的「沒有地圖的美術館」，就是teamLab社長豬子壽之（Toshiyuki Inoko）倡議的核心理念。

去年全新揭幕的東京麻布台之丘「teamLab無界數位藝術美術館」，呈現〈生命是綻於黑暗又歸於黑暗的微小光芒〉、〈通往鏡中宇宙的隧道〉、〈小宇宙群─晃動之光〉等全新作品，由不斷流動的光所創造的雕刻，匯聚形成了一座生命的宇宙。作品〈黑浪─生於黑暗，歸於黑暗〉中翻湧而起的光影波浪，帶來生命綻放的強烈氣息，彷彿所有浪花裡都蘊藏著生命。〈泡泡宇宙：實體光，光之肥皂泡，晃動之光，環境產生的光─一筆〉會因觀眾在展場移動的軌跡變化而透過電腦程式實時感應，讓各個球體輝映周邊景象，創造出光影明滅的環境。

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