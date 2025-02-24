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【藝術文化】紙風車368升級版《台灣幻想曲》 前進嘉義、雲林、屏東連演3場

2025/02/24 05:30

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程「永續啟航」，蛇年首發就連續拜訪了3個鄉鎮市。（紙風車提供）紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程「永續啟航」，蛇年首發就連續拜訪了3個鄉鎮市。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程「永續啟航」，上週五（21日）起一連3天前往嘉義市西區、雲林縣水林鄉及屏東縣佳冬鄉演出，結合舞蹈、多媒體、偶劇、黑光秀等多種元素的《台灣幻想曲》，升級版的豐富內容吸睛又有趣，共吸引7,800位民眾觀賞。紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，「368」第3輪在各界有錢出錢、有力出力的支持下，目前已完成8場，剩下360個鄉鎮還在努力尋求更多的支持。

嘉義市演出創下現場捐款最多的紀錄。（紙風車提供）嘉義市演出創下現場捐款最多的紀錄。（紙風車提供）

此次3個鄉鎮的演出，分別由信義房屋、台灣雲林之友會、信錦企業董事長陳秋郎、聖祐遊戲吳瑞台、鄭大炮先生，還有在地鄉親及各界人士贊助。信義房屋創辦人夫人周王美文說，她是第3輪首場兩廳院藝文廣場演出時，第1次看到紙風車的戶外演出，當天雖然淋雨，她卻非常感動，因此想回饋家鄉，昨天她發現紙風車是把台北的高規格原汁原味搬到嘉義，讓她非常欣慰地說，「藝術成為下一代成長道路上的養分，相信我們做的是有意義的事，未來也要繼續下去！」

已是「368」第3次到訪的雲林縣水林鄉，最初的贊助是由一群旅北打拚的水林鄉親共同出資出力，這次則擴大聯絡網成為「台灣雲林之友會」，鄉親互相聯絡、共同贊助，展現出水林鄉親的團結和人情味。

也是由地方鄉親發起募款活動的佳冬鄉，兩度成功號召的張孟偉表示，「這場是紙風車跟佳冬鄉親一條心組裝來，我們號召了421位鄉親大家一條心共同完成。」還有水果攤、早餐店、香鋪、診所等都來支持，感受到鄉親對佳冬的向心力。張孟偉說自己17年前開始帶著孩子追劇，現在大兒子19歲了，「陪著我一起募款，一起騎機車到處去綁布條，宣傳紙風車要來的消息。」

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