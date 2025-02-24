【藝術文化】葛哈爾3月登台首個唱 全場舒曼藝術歌曲

葛哈爾（右）將與合作逾30年的鋼琴家胡伯攜手來台演出。（巴哈靈感提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕柏林愛樂首位駐團聲樂家葛哈爾（Christian Gerhaher），於2004至2020年間，歷時15年完成全套《舒曼藝術歌曲》錄音計畫。葛哈爾將於3月12日首度在台舉辦獨唱會，攜手合作逾30年的鋼琴家搭檔胡伯（Gerold Huber），呈獻全場舒曼藝術歌曲；主辦單位巴哈靈感特別為此規畫出版一本專書《聽森林絮語》，並準備推出相關讀書會及演講。

德國聲樂家葛哈爾將首度在台舉辦獨唱會。（巴哈靈感提供）

男中音葛哈爾被譽為「重新定義德文藝術歌曲演唱標準」的歌唱家，30餘年來，葛哈爾與任教於慕尼黑音樂院的胡伯，在音樂會和錄音中致力於藝術歌曲詮釋的研究，並榮獲許多重要獎項，演出足跡遍及國際重要舞台。

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葛哈爾將於此次獨唱會中演出5組舒曼的藝術歌曲，其中《艾辛朵夫歌曲集（Liederkreis, Op. 39）》將成為伴隨這場音樂會的出版計畫重點，因此，書的全名實際是《聽森林絮語──舒曼的艾辛朵夫歌曲集》。

此書主編音樂學者蔡永凱表示，葛哈爾以對文字的敏感度及細膩處理著稱，所選擇的曲目橫跨舒曼藝術歌曲創作的不同階段，彼此間多有對照、互涉。德國詩人艾辛朵夫對當代及後續的德語文壇和樂壇有很多啟發，舒曼則於1840年創作了《艾辛朵夫歌曲集》。因此，專書決定聚焦舒曼及艾辛朵夫的《歌曲集》，除介紹其音樂面向上的價值之外，也以作品詩文中多次出現的「森林」意象為主軸，邀請文學、美術等領域專家共同撰寫。

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