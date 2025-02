【藝術文化】《陳中統獄中日記》新書發表 見證白恐受難歲月

陳中統(右)將出版此書過程所使用到的家庭及獄中照片捐贈給人權館,由人權館館長洪世芳代表受贈。(人權博物館提供)

〔記者陳奕劭/新北報導〕國家人權博物館舉辦《陳中統獄中日記》新書發表會,書中記載白色恐怖受難者陳中統從被逮捕當日直到出獄前(1969年至1979年)為期10年的日記,不僅填補歷史的空白,也讓未曾經歷過威權統治的年輕世代反思當前自由與人權的可貴。

陳中統出生於1937年,1969年因涉入「台灣青年獨立聯盟」在台祕密組織案被逮捕,同年7月遭判15年有期徒刑,當時他才32歲。陳中統表示,被逮捕後天天寫日記,直到1970年擔任醫務外役後,日記變成「週記」甚至「月記」,有時隔20幾日才有機會記錄重要的事情,考量當時日記可能被搜出,他以日文書寫或利用《默克診療手冊》記事。例如,獄中某日,陳中統的難友遭到槍決,他在日記中寫下「Mr. Blue, a school teacher, Shot this dawn. Next may be I.真是好恐怖」。以寥寥數語傳達當下心境,也讓後人了解當年監禁場域發生的事情。

國家人權博物館館長洪世芳表示,日記通常是個人內心世界的書寫,蘊含最細微、真實的情感,陳中統面對無法掌控的命運與難友們的無聲離去,選擇以書寫記錄那段充滿恐懼與壓迫的歲月,這份私密的記錄是一種歷史見證,能成為守護人權自由的力量。

