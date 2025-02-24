【自由副刊．重度台化日本人】 木下諄一／重度台化日本人

◎木下諄一

◎木下諄一

在台灣，與第一次見面的日本人交談，問候彼此姓名、職業，接下來呢？畢竟互不相識，一時之間找不到共同的話題可聊。

某次宴會當中，一位日本男性問我：「你來台灣幾年？」

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這話題對於開口問的人與被問的人，既輕鬆又不失禮貌，很適合用在這樣的場合。

「很久了。」

遇到這種狀況，我大多是這麼回答。理由有二──其一是因為真的很久，自己也記不清正確的年數；其二則是由於有些久住的日本人極度自負，以為自己才是台灣通，反而整段對話演變成「比大小」。聽說這種遊戲住在國外常發生，在台日本人之間也不例外。

「你說住很久，大概是幾年？」

對他來說，住台時間的長短是一種價值。所以會主動這麼問的人，有相當高的機率是定居在此地至少十年以上，自認對台灣無所不知。可是，聽到我回答「四十年左右」，他的笑容逐漸消退。

我不喜歡見到這個情況，於是馬上接著說：「住十年以上的，我認為都差不多啦。」八十歲的老爺爺，和八十五歲的老奶奶，要比誰的人生經驗豐富，實在是滑稽。

不過最近感到「住十年以上的，我認為都差不多」的說法，也許不太對。像我們外國人從住下來的第一天開始，便在日常生活中體驗台灣文化與習慣，並且學習融入。十年過去，無論是誰，大小事情大致已體驗過一輪了，因此我才會有「住十年以上的……」那種說法。

近年來，我深深體認到住在台灣三、四十年之後，會進入一個新的境地──骨子裡的「日本」已經開始漸漸褪去。因為長期沉浸在台灣的生活中，反而久久未能引入來自母國的活泉，以致於留存在自身血液裡的，仍舊是那遙遠過往的日本；而另一方面，自己在台灣已全然是如魚得水，快活自在。

有一天發現自己成為重度台化日本人。

我承認，自己是個徹頭徹尾的重度台化日本人。與剛到台灣的日本人交談時，便深刻感受到，自己更能理解台灣人的行為反應和思考邏輯。初來之際怎麼也想像不到的境界、無人能理解一個重度台化日本人的內心──無法成為台灣人，也無法回到日本人。

再繼續下去，等到住在台灣的資歷達五十年、六十年，又將是如何變化？是否靈魂中的日本完全消散，重度台化日本人與台灣人幾無二致，或許比台灣人更像是台灣人。即使最後是如此，一點也不驚訝。●

■【重度台化日本人】隔週週一見刊。

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