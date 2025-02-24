【家庭plus．生活大補帖】外送員的一堂課

外送員的一堂課

文／藍月琉璃

在外送行業剛興起時，心裡對於外送員的看法，大都是由電視或社群網站的爆料新聞塑造而成，闖紅燈、爭吵、沒水準或打架等誇張形象，這些訊息都有意無意地傳遞到我的腦海，讓我對外送員產生一些負面的既定印象。

直到新冠疫情爆發，孩子被迫關在家裡，無後援的我時常會有分身乏術、不方便煮飯的時候，開始學習如何用app點餐，接觸的外送員中，確實遇過少數幾位態度不佳，但大部分的外送員都是有禮貌的。其中印象最深刻的一位是大約50多歲的中年大叔，當時我在陽台曬完衣服，正趕著要下樓取餐，在客廳的孩子出於好意想先打開大門，那位外送大叔很溫柔教導孩子：「外面壞人很多，不管是誰來，都不可以亂開門，陌生人不可以，就算是認識的人也不可以，一定要先問過爸爸媽媽，他們同意後才能開門，知道嗎？」

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望著中年大叔離去的背影，我心中感謝並深省。防人之心不可無，他幫我的孩子上了一堂寶貴的居家安全課，點醒我應該要教育孩子這些重要的細節。

每個行業都一樣，樹大總會有枯枝，不該因影片渲染或部分人的不良表現而以偏概全，有時看似不起眼，說不定臥虎藏龍，外送員給我的意外一堂課，收穫良多。

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