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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】善用月票優惠 各地多走走

2025/02/24 05:30

善用月票優惠 各地多走走善用月票優惠 各地多走走

文／蕭嘉弘

因為工作關係，近來也開始使用基北北桃都會通月票優惠，大眾運輸包括捷運、台鐵、公車等，在這一個月內搭乘，費用都包含在預付的1200元內，為了善加利用，反而去了很多以前想去而沒去的地方。

想想你有多久沒坐火車到鶯歌逛逛看陶瓷？或是去基隆走走？外出用餐，也不再光以步行距離方便與否為考量，畢竟還可搭個不需額外負擔費用的捷運，到任何想吃的夜市或餐廳享用，真是辦都會通月票之後，意外的收穫和驚喜。尤其是到了假日，整個基北北桃地區彷彿都是遊覽考量的地方，且交通費全免啊。

想到這張月票在招手，就更增強了外出的動機，其實現在縣市發的敬老卡，也有限額的交通津貼點數補貼，鼓勵大家可以利用不限次數使用或點數的扣抵優惠，多出去走走。尤其是老人家，多出門走走，不但有益身心，好天氣時，還可曬曬太陽，增強生理時鐘效應，提高夜晚的睡眠品質，相當值得。

好好善用這些交通優惠吧！保持積極心態，隨時隨地出發，去以往嘴上說想去，但一直沒去的地方，或去那些令你回味無窮的地方，不必多花錢，想到哪，說走就走；外食有了免費交通費的誘因，距離也不是大問題。一趟趟免費交通之旅下來，好不樂活，內心的收穫和滿足可真多更多呢。

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