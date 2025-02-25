2025台北大師星秀音樂節公布頂尖師資陣容 學員甄選報名期限3/15

TMAF今年共邀請到18位來自全球各地的音樂家擔任導師群，由紐約大都會歌劇院管弦樂團首席詹曉昀（2排右2）擔任藝術總監，達拉斯交響樂團音樂總監法比奧．路易西擔任樂團指揮（2排中）。（TMAF提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025台北大師星秀音樂節（TMAF）將於7月下旬至8月初舉行，主辦單位近日公布今年師資陣容，除藝術總監同樣由紐約大都會歌劇院管弦樂團首席詹曉昀擔任之外，更邀請到達拉斯交響樂團音樂總監暨丹麥國家交響樂團、NHK交響樂團首席指揮法比奧．路易西（Fabio Luisi），擔任TMAF管弦樂團指揮。

音樂家導師與學員共組樂團並肩演出是TMAF的傳統。 （TMAF提供）

TMAF自2019年創辦至今，致力於培育15至30歲的年輕音樂家，是規模盛大的教學型國際音樂節。詹曉昀表示，TMAF的獨特性，包括由來自全球頂尖樂團和音樂院校的音樂家擔任導師，學員也都來自世界各地的頂尖音樂學府，在音樂節期間，透過大師與新（星）秀的交流，激盪出極致的藝術火花。

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今年的導師群還包括達拉斯交響樂團首席Alexander Kerr、紐約愛樂低音提琴首席Timothy Cobb、克里夫蘭管弦樂團長笛首席Joshua Smith、洛杉磯愛樂單簧管首席Boris Allakhverdyan、洛杉磯愛樂大提琴副首席洪本倫；以及科隆音樂大學及克倫伯格音樂學院小提琴教授Mihaela Martin、任教於寇蒂斯與茱莉亞音樂學院的台裔旅美中提琴教授黃心芸等，共計18位國際知名音樂家。

導師群們將於音樂節期間進行各種個別課、室內樂、大師班、樂團模擬甄選、樂團排練，以及多場室內樂與管弦樂團音樂會，最後還將由路易西親自指揮由老師與學員合組的TMAF管弦樂團，演出布拉姆斯、理查．史特勞斯及柴科夫斯基的經典管弦樂作品。

由於音樂節學員需先報名通過甄選，今年的甄選報名期限只到3月15日止，詳細資訊及甄選曲目可至台北大師星秀音樂節官網查詢。

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