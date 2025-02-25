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衛武營「2025藝術學習推廣國際論壇」開幕 美英重量級藝術家來台交流

2025/02/25 05:30

衛武營「2025藝術學習推廣國際論壇」昨開幕，200多人齊聚交流，以藝術學習共創未來。（記者陳文嬋攝）衛武營「2025藝術學習推廣國際論壇」昨開幕，200多人齊聚交流，以藝術學習共創未來。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營「2025藝術學習推廣國際論壇」昨（24）日開幕，首邀美國教學藝術家之父艾瑞克．布思，以及英美兩大重量級場館代表等18人，一連兩天舉行5場主題論壇，200多人齊聚交流，以共創未來為主題，讓藝術跨出劇場，成為社會影響力。

論壇在美國在台協會高雄分處支持下，6位國際一線藝術教育專家包括艾瑞克．布思、英國國家劇院學習與全國夥伴計畫總監艾麗絲．金–法洛、美國甘迺迪中心教育部學校與社區計畫資深主任珍奈特．麥昆等將來台，和台灣場館、團隊、藝文領域專業工作者12人展開交流，鎖定「藝術影響力，社會處方箋」，聚焦近年藝文領域關注的議題，包括如何透過青少年和樂齡藝術參與促進社會福祉，以及藝術如何成為影響社區和環境的力量，並透過藝術家與學校、社群合作，將藝術轉變為動態實踐。

衛武營藝術總監簡文彬表示，藝術不只是舞台上表演，更是生活中無處不在的美感體驗以及改變社會的力量。在台灣及全球，藝術學習推廣逐漸成為文化政策的重要議題，期盼藉由國內外眾人參與，營造創意社會的永續未來。

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