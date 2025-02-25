董心如「溯洄」個展， 探索對自然的浪漫感知。（董心如提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕郭木生文教基金會舉辦的董心如個展「溯洄」，由董心如精選85件代表作品，呈現其豐富與深邃的創作肌理，以及幽靜深遠的感受。

董心如擷取「自然」，以各種生物、植物元素入畫。作品以類似花朵、苔蘚、海葵或細胞的細微描寫，展現女性藝術家的細膩情感與氣質，樹立獨特創作風格。她不斷多方探索潛在內心中對自然的感知與情感，並將體現到的世界展現在畫布之上。近期作品展現出彷如遠古時代生命的渾沌狀態，回歸最原始的精神力量，並且演化出一個嶄新的精神宇宙時空。

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展題致敬詩經中的〈蒹葭〉，不僅回顧董心如30餘年繪畫探索的歷程，表現其追求藝術跟突破，更有深長寓意，探索破壞與重生之間的原始精神，如詩中：「蒹葭蒼蒼、白露為霜。所謂伊人、在水一方。溯洄從之、道阻且長。溯遊從之、宛在水中央。」詠嘆對於美好事物或藝術追尋過程的浪漫情懷。展覽地點在大院子（台灣大學公共宿舍），展期至3月2日。

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