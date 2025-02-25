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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．香草隨食札記】酢漿草 一點也不小草

2025/02/25 05:30

酢漿草土下有白蘿蔔狀鱗莖，可分裂成新株。酢漿草土下有白蘿蔔狀鱗莖，可分裂成新株。

文、圖／蔡以倫

酢漿草叢集密長，但高度頂多10公分。酢漿草叢集密長，但高度頂多10公分。

酢漿草（ㄘㄨˋㄐㄧㄤ），你寫對、讀對了嗎？

兒時遊戲，少不了酢漿草。一人一枝，相互揮舞，纏繞角力。初識這植物，長輩稱為「炸醬草」，年少懵懂，還以為跟炸醬麵有關。長大才知，這小草一點也不小。

酢漿草是可食野草，咀嚼花葉有淡雅酸香。酢（讀「醋」）是古代酸性飲料，類似今日的醋，漿有酸漿之意。台語則讀為「鹽酸草」，更突顯風味與用途。

酢漿草性寒無毒，入藥千年。中醫記載，煮水可清熱利濕、涼血散瘀，搗爛外用解毒消腫。民間多取黃花品種入藥，我在淡水常見為紫花品種，亦可觀可食。

你家盆栽上長有酢漿草嗎？她可說是郊野最常見雜草，繁殖力頑強。土下有白蘿蔔狀鱗莖，可分裂成新株，因此僅用鐮刀、除草機割草，無法將其團滅。黃花品種花謝結成果莢，種子會彈射飛出，來春又是一地綠意。

酢漿草葉為三片倒心形狀，精緻可愛。法國人喜愛三葉草，認為找到四葉合體，就是幸運象徵。因三葉草難覓，坊間共識將酢漿草做為平替。但據報導，去年日本園藝達人培育出63葉酢漿草，已列金氏紀錄。可見善用科技，確能帶來幸運。

酢漿草有一種神奇「睡眠運動」，在傍晚、陰天或光照不足時，花瓣下垂閉合。到了夜間，連葉子也會收合。這種生理機制有助於減少水分與養分消耗，保護自身不受環境影響。正因如此，酢漿草才能在野草叢中占一席之地。

酢漿草叢集密長，但高度頂多10公分，是她僅有的含蓄。應用在有機農業上，草生栽培果樹，樹下密植酢漿草，亦可防堵高大雜草，省卻割草、農藥除草劑，兼顧水土保持。善用小草，其實小草一點也不小。（作者為淡水香草街屋主人）

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