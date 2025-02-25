【家庭plus．生活停看聽】長輩看診 獨立又給力

長輩看診 獨立又給力

文／東心

最近因為父親要手術，我特地請了假陪他一起赴醫院，聆聽醫生的說明以及進行術前的各項檢查。

陪著父親在偌大的醫院空間，一下走過來看診、一下子走過去驗尿、抽血、照X光、心電圖等，我都已經頭昏眼花找不到路，看著八十幾歲淡定的父親，我知道他來來去去這家醫院已經不知多少回，早把醫院走成了自家廚房。

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一時之間百感交集，一方面我很慶幸，也很感謝父親的獨立堅強，生病看醫生從不會麻煩我們這些在外打拚的兒女。他覺得自己行動自如，能自行處理的也少假於他人之手，又有助於遠離老人失智，何樂而不為。但這次要不是已經都安排雷射手術，後續尚有住院療養的問題，他應該也不想驚動我們吧。另一方面我覺得心酸不捨與愧疚，父親總是替子女著想，我們這些不貼心的孩子不在身邊，還放任八十幾歲的老人家很多事自己扛。

從掛號，到診間候診、批價、領藥，醫院的每個角落都塞滿了人潮。抽了批價號碼牌，在預計等候人數空檔中，我想到年齡相仿的同事在父母照護這一塊心力交瘁。她曾說過，常往返醫院奔波，避開手術住院不去談，光從例行性掛號看診到拿藥，感覺就是永無止境地在排隊、在等待，這就是工作以外的生活日常，讓她一度懷疑人生。

這時候父親走過來拿走我的批價單，熟門熟路走到前面一整排批價櫃檯中的愛心窗口──適用孕婦、長者、行動不便者，直接繳費，一下子縮短了在眾多人潮中還要繼續等待的時間。

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