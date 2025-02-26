美聲天王接力駕到 考夫曼「歌劇之夜」今登場 泰特曼3/2開唱

考夫曼（左）與指揮約亨．里德為今日演出彩排。（兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025年開春就有來自世界各地的美聲天王接力降臨，台灣樂迷可以說很有耳福。首先是睽違8年的德國聲樂家尤納斯．考夫曼（Jonas Kaufmann），他將於今（26）晚開唱；而現住羅馬尼亞的強納森．泰特曼（Jonathan Tetelman），則在家連線接受聯訪，為3月2日的台灣演出暖身。

泰特曼於訪談中提到考夫曼有美滿的家庭時，女兒突亂入撒嬌。（記者凌美雪翻攝自線上聯訪過程）

有趣的是，這2位相差20歲的演唱家都曾被譽為三大男高音的接班人，但兩人似乎沒有特別以此為傲；倒是泰特曼談到考夫曼時，可說充滿景仰，兩人也曾經合作過，泰特曼說，「對於我這樣的（演唱）位階來說，我對考夫曼這樣的演唱家是仰望的，他的職業生涯已經有25年了，仍堅定地在世界各地演唱歌劇。」

請繼續往下閱讀...

指揮家弗雷德里克．查斯林（中）提早抵台準備與NSO展開排練。

（新象提供）

在線上聯訪過程中突見女兒亂入的泰特曼，一把抱起女兒，要女兒看鏡頭，但女兒只想撒嬌。智利裔美國籍的泰特曼，結婚後就搬到太太的故鄉羅馬尼亞，沒有演出的期間多半在家裡陪伴家人。因此，他也很自然提到考夫曼有美滿的家庭，「他擁有他想要的一切，但是他仍然想透過歌唱這種藝術形式表達出來，他仍然願意奉獻。他用他的聲音、他的身體和他的思想來觀看宇宙中的這些美好。」

「我以十分謙卑的視角景仰著，」泰特曼以「巨人」形容自己與考夫曼合作過的感想，「看到這位巨人仍然保持著初心的狀態，確實讓我感動。想到我的職業生涯未來若也有機會像考夫曼的成就，我就會感到高興，我看到了他的毅力。」雖然泰特曼被視為是21世紀唯一躍昇的當紅炸子雞，但仍對考夫曼充滿景仰，「他對我來說意義重大。」泰特曼還先預祝考夫曼音樂會順利。

其實兩人在台灣的行程可說擦身而過，考夫曼的指揮約亨．里德（Jochen Rieder）日前已先抵台與台北市立交響樂團展開排練，剛結束香港演出的考夫曼，也於昨（25）日加入彩排；考夫曼亞洲巡演的香港站，首日因身體不適而取消演出，但22日順利登場並獲得讚賞。或許為保持最佳狀態，昨日在台北國家音樂廳的排練並未開放訪問，但據工作人員轉述，考夫曼的精神不錯，狀態也很好。

除今日在台北演出的「歌劇之夜」音樂會之外，考夫曼也將於3月1日在高雄衛武營音樂廳舉辦獨唱會，呈現舒曼、李斯特、布拉姆斯、理查．史特勞斯等偉大作曲家的藝術歌曲。

也可以說，考夫曼到高雄演出時，泰特曼將已抵台，但必須馬上投入3月2日在台北國家音樂廳的演出。首訪台音樂會「歌劇男高音泰特曼與NSO」，由法籍創作才子指揮家弗雷德里克．查斯林（Frédéric Chaslin）領軍，演出普契尼、威爾第、雷哈爾、佛洛托、阿布瑞尤、拉拉、梭羅撒巴爾等名家，19世紀後浪漫到20世紀初的美聲樂章，也是一場華麗的歌劇盛宴。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法