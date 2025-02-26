台北文學季3月開跑 探討數位浪潮「靈距離」溝通術

2025台北文學季昨日舉行記者會，北市圖館長洪世昌（右起）、作家李昂、平路、總策畫封德屏、作家鍾文音、閱影展策展人楊元鈴、台北市文化局長蔡詩萍，以及文基會城西營運部總監李志勇合影。（台北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市文化局主辦的「台北文學季」將自3月2日起跑，今年以「靈距離」為題，策畫系列活動、主題特展、市圖好書展、國際華文作家以及文學閱影展等，陸續進行到6月，邀請民眾透過科技工具等多重議題，探討數位浪潮下的「溝通術」。

昨（25）日於台北市長官邸舉辦活動起跑記者會，台北市文化局長蔡詩萍表示，透過不同活動、講座、展覽等多元形式，讓民眾一同感受文學「零距離」。台北文學季總策展封德屏說明，「靈距離」代表著靈魂的對談，在文學跟藝術的領域，很容易拉近彼此心靈的距離，「此次活動用科技策展、對談，以及跨領域者的交流，透過各種不同的方式接近大眾。」

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今年「國際華文作家」單元邀請自加拿大遠道而來的華人女作家張翎訪台，將於5月24日至26日與多位作家舉辦3場座談。首場講座由作家朱宥勳主持，邀請小說家平路，談論當代小說如何書寫歷史；接著由學者楊翠、知名作家鍾文音以性別角度，談論「女性」創作者與張翎筆下的女性；最後由師範大學教授須文蔚，與資深出版人曾文娟，透過探討張翎現正書寫的「戰爭三部曲」，理解其寫作議題與核心，以及背後重要的時代意義。

2025台北文學季系列活動的開幕式「同桌共伴．造溝引水」，將於3月2日於松山文創園區巴洛克花園以「文學辦桌」的方式呈現，探討台北文學的形象，同時也邀請作家探析原住民語、客語、台語、華語等「多語台北」的文學形構，並有創作歌手法蘭Fran、哲學民謠創作組合Theseus忒修斯，以多語言多聲道帶演出。此外，今年亦新增「斜槓」領域講師群，包括作家暨影評人馬欣與諮商心理師海苔熊以「溝通」為主題暢聊對話，作家李欣倫與腦科學專家謝伯讓談世俗的刻板印象，作家暨人物記者李桐豪與YouTuber那那大師暢談訪問的藝術與倫理，樂評人馬世芳的日常餐桌對話，演員陳家逵則分享聲音表情的溝通術。

詳詢台北文學季官方臉書。

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