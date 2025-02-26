【自由副刊】 陳牧宏／記事

◎陳牧宏

◎陳牧宏

．

第一個結是遷徙

兩個結間隔一個結

是停留或等待

再連續三個結是綠洲

泉水棕櫚樹

．

四個交錯的結是

燒製一千一萬塊泥磚

打半的結

是夭逝的嬰孩

．

怎麼可能

和非常可能的繩結

緊打在一起

像火山爆發和游擊戰

．

記憶是解不開結

遺忘是解開結

又打新結，命運是更長的駝繩。

．

新的結尤其碩大

藏著數百個小結

有的鬆有的緊

是創世紀。祂的眼

祂的耳祂的鼻舌我的身體

繁複織纏起來

哀樂喜怒各種繩結

．

粗駝繩和細駝繩的結

是獵人和獵人

死生病老

綁得更緊。色聲香味觸法

六個結打成兩個結

．

吃苦馬鈴薯的靈魂

去到火山的靈魂

牽起手圍成圓圈跳舞

．

鼓面的鳥獸

蟲魚日月星辰震動

擺盪，究竟打結打幾個結

打活結打死結

或不打結

羊駝日子就這樣過

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法