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【自由副刊】 陳牧宏／記事
◎陳牧宏
◎陳牧宏
．
第一個結是遷徙
兩個結間隔一個結
是停留或等待
再連續三個結是綠洲
泉水棕櫚樹
．
四個交錯的結是
燒製一千一萬塊泥磚
打半的結
是夭逝的嬰孩
．
怎麼可能
和非常可能的繩結
緊打在一起
像火山爆發和游擊戰
．
記憶是解不開結
遺忘是解開結
又打新結，命運是更長的駝繩。
．
新的結尤其碩大
藏著數百個小結
有的鬆有的緊
是創世紀。祂的眼
祂的耳祂的鼻舌我的身體
繁複織纏起來
哀樂喜怒各種繩結
．
粗駝繩和細駝繩的結
是獵人和獵人
死生病老
綁得更緊。色聲香味觸法
六個結打成兩個結
．
吃苦馬鈴薯的靈魂
去到火山的靈魂
牽起手圍成圓圈跳舞
．
鼓面的鳥獸
蟲魚日月星辰震動
擺盪，究竟打結打幾個結
打活結打死結
或不打結
羊駝日子就這樣過
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