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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 陳牧宏／記事

2025/02/26 05:30

◎陳牧宏◎陳牧宏

◎陳牧宏

第一個結是遷徙

兩個結間隔一個結

是停留或等待

再連續三個結是綠洲

泉水棕櫚樹

四個交錯的結是

燒製一千一萬塊泥磚

打半的結

是夭逝的嬰孩

怎麼可能

和非常可能的繩結

緊打在一起

像火山爆發和游擊戰

記憶是解不開結

遺忘是解開結

又打新結，命運是更長的駝繩。

新的結尤其碩大

藏著數百個小結

有的鬆有的緊

是創世紀。祂的眼

祂的耳祂的鼻舌我的身體

繁複織纏起來

哀樂喜怒各種繩結

粗駝繩和細駝繩的結

是獵人和獵人

死生病老

綁得更緊。色聲香味觸法

六個結打成兩個結

吃苦馬鈴薯的靈魂

去到火山的靈魂

牽起手圍成圓圈跳舞

鼓面的鳥獸

蟲魚日月星辰震動

擺盪，究竟打結打幾個結

打活結打死結

或不打結

羊駝日子就這樣過

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