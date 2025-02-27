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【藝術文化】跨界小號巨星克里斯．伯堤5月再訪台 放送爵士樂現場魔力

2025/02/27 05:30

曾被評為全球50位型男之一的伯堤，因兼具亮眼外型與音樂技巧而被譽為「最性感跨界天王小號手」。（MNA提供）曾被評為全球50位型男之一的伯堤，因兼具亮眼外型與音樂技巧而被譽為「最性感跨界天王小號手」。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕被譽為「全世界最暢銷跨界爵士器樂家」的天王小號手克里斯．伯堤（Chris Botti），將於5月重磅回歸，攜手多位國際頂尖樂手，於台北、台南巡演。

伯提去年在台北國家音樂廳現場演出。（MNA提供）伯提去年在台北國家音樂廳現場演出。（MNA提供）

「克里斯伯堤的小號，好似日落邊境，又如半月那般散發柔和的光芒，以及溫和圓潤的珍珠光澤，是一種無法掩飾的美。」關於克里斯．伯提的演奏，《紐約時報》給了這樣的評價，感覺浪漫又帶點虛無縹緲，但他最喜歡的，卻都是切切實實走近觀眾的現場演奏。

伯堤9歲開始學習小號，12歲時受爵士大師邁爾士．戴維斯（Miles Davis）啟發，投入音樂生涯，後進入印第安納大學音樂學院深造。伯提在波士頓交響音樂廳現場演出錄製的《Chris Botti in Boston》，成為其代表作之一；2013年憑專輯《Impressions》榮獲葛萊美最佳流行演奏專輯獎；後被評選為最具影響力的爵士音樂家，也曾與法蘭克．辛納屈、史汀、馬友友等巨星合作，更於2024年受邀參加甘迺迪中心榮譽獎頒獎典禮演出，向爵士傳奇阿圖羅．桑多瓦爾（Arturo Sandoval）致敬。

雖然專輯時常登上暢銷榜並獲獎，但伯堤卻認為，爵士樂就是需要聽現場，而不是專輯，「在現場，觀眾能充分感受到每次演出都有不同的效果。」他享受充滿魅力的即興Live演出，展現與樂團夥伴們的默契，以及在演出時走下舞台，與觀眾零距離接觸，完美展現爵士音樂現場魔力。

伯堤的演出足跡踏遍世界，平均一年巡演高達數百場，幾乎占據他所有的時間，還曾說，「我不需要豪宅、跑車這些身外之物，因為音樂就是我的家。」這位住在音樂裡不斷遊走的音樂家，也曾多次訪台，他說，「台灣觀眾對音樂的熱情與專業素養，讓我印象深刻，期待與台灣樂迷共同創造難忘的音樂時刻。」

5月30日在台北國家音樂廳、31日在台南文化中心演出，詳詢MNA售票網。

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