【藝術文化】北市交宣布新任首席指揮 亞歷山大．里柏瑞契明年上任

北市交新任首席指揮將由亞歷山大．里柏瑞契擔任，自2026年起上任。（圖：北市交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕自從伊利亞胡．殷巴爾（Eliahu Inbal）於2023年轉任桂冠指揮之後，TSO台北市立交響樂團便積極尋找接手的首席指揮，終於在去年底人選底定。北市交昨（26）日公布，最新的TSO首席指揮將由現任西班牙瓦倫西亞交響樂團首席指揮暨瓦倫西亞音樂宮藝術顧問亞歷山大．里柏瑞契（Alexander Liebreich）擔任，自2026年起，任期3年。

其實里柏瑞契與北市交自2008年起就展開多次合作，他最為人稱道的是對於現、當代音樂的詮釋，曾於2018年獲頒國際古典音樂大獎當代音樂類別獎；2019年與TSO合作演出由波士頓交響樂團、琉森音樂節等歐美重要的共同委創作品《大觸技曲》；2021年再攜手演繹理查．史特勞斯《英雄的生涯》；2023年，共同完成美國作曲家巨擘亞當斯（John Adams）的戲劇交響曲《雪赫拉莎德2》台灣首演。

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對於即將開啟更進一步的合作，北市交充滿期待表示，將於3月3日舉辦的宣告會上，邀請里柏瑞契共同出席，接受媒體訪問。

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