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【藝術文化】天籟美聲尤納斯．考夫曼獨唱會 3/1首登衛武營

2025/02/27 05:30

「當今世界上最偉大的男高音」尤納斯．考夫曼（左）將攜手世界頂尖鋼琴大師赫爾穆特．多伊奇（右）在高雄衛武營獻上獨唱會。（版權CCM Classic Concerts Management GmbH，衛武營提供）「當今世界上最偉大的男高音」尤納斯．考夫曼（左）將攜手世界頂尖鋼琴大師赫爾穆特．多伊奇（右）在高雄衛武營獻上獨唱會。（版權CCM Classic Concerts Management GmbH，衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕被譽為「當今世界上最偉大的男高音」，尤納斯．考夫曼（圖左）睽違8年再訪台，將攜手世界頂尖鋼琴大師赫爾穆特．多伊奇（圖右），3月1日全台獨家在高雄衛武營獻上獨唱會，演出舒曼、李斯特、布拉姆斯及理查．史特勞斯等4位作曲家的德文藝術歌曲。

衛武營音樂廳以優良聲響效果在國際間深受好評，為此，考夫曼也特別錄製一段影片邀請台灣樂迷，並說道，「這是我第一次在高雄的演出，地點就在衛武營音樂廳，期盼在那裡與大家見面。」

衛武營表示，藝術歌曲是古典音樂中結合詩人文學創作與音樂聲樂作品，多以獨唱歌手搭配鋼琴伴奏形式演出，充分展現歌者技巧與音色。考夫曼曾表示，藝術歌曲是歌唱的最高等級，比其他領域需要更高超技巧與細膩情感。

演出亮點除了尤納斯．考夫曼將以獨唱方式演出，展現寬廣嗓音外，與之合作的是當前最炙手可熱的鋼琴伴奏多伊奇，他曾為多位世界知名聲樂家伴奏，考夫曼也是其學生，師生組合加上全球頂尖音樂巨星，將為聽眾帶來精采音樂饗宴。

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