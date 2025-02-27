【家庭plus．運動場看台人生】希望永遠都在

職業網球選手茲維列夫在澳網男單冠軍賽後表示，在台下看著對手舉起冠軍金盃，對他而言是個艱難時刻。（資料照，法新社）

文／黃俊隆

如果你是職業網球選手，想像兩種選擇──曾經曇花一現，風光一時，奪下一座四大滿貫金盃，除此，成績平平，亦或更糟地一落千丈；或者，成績始終非常優異穩定，卻始終與大滿貫冠軍盃無緣。二擇一，你會選擇何者？

選擇前者，可能得承受往後被外界檢視該座冠軍只是一時好運的質疑。選擇後者的，一輩子都得背負著難以抹去的遺憾。對於身為業餘棒球選手的我而言，兩者皆難，若真得選，我寧可選前者，但前提是，不要得過那座冠軍金盃。若非如此，這選項雖勉強可接受，但於我而言，更有兩壞──一來，運動員每天目標無非追求進步與突破，成績始終平平或者一落千丈，說來何其難堪；再者，背負著奪下唯一一冠可能是幸運的質疑，可能是職業生涯中幾近帶點不完美的缺陷，即便事實是──冠軍就是冠軍，無可抹滅。

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年初甫結束的澳網男單冠軍賽中，茲維列夫不幸敗給辛納。賽後頒獎時，茲維列夫忍不住眼眶泛淚，辛納見了拍拍他肩膀，安慰他：「有天，你會在你的生涯裡舉起冠軍盃的。」賽後記者會上，茲維列夫向媒體回憶他當下落敗的心境，他說：「我終於打進冠軍賽，做足準備……第三次坐在台下看著對手在我眼前舉起冠軍金盃，對我而言是個艱難時刻，因為我最渴望的就是舉起那座金盃。」

他在3年前的法網四強，對戰納達爾不慎扭傷腳踝，中途棄賽的痛苦模樣仍歷歷在目，當時我心碎地以為，那是他人生最接近大滿貫的時刻，此後，不知能否重返球場。誰也沒料到，他憑藉毅力傷癒復出，更在去年法網再度拿下亞軍，因此，不難理解他此次再度奪冠失利的失落心情。

「我不想要當退休時，是個最厲害卻未曾奪下大滿冠金盃的球員，我相信有天，我可以奪冠。」茲維列夫這麼說著。

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