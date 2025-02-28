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【藝術文化】英倫琴聖保羅．路易斯再訪台 獻演全場舒伯特

2025/02/28 05:30

英國鋼琴家保羅．路易斯將於3月訪台，演出舒伯特生涯最後3首經典鋼琴奏鳴曲。（鴻宇藝術提供）英國鋼琴家保羅．路易斯將於3月訪台，演出舒伯特生涯最後3首經典鋼琴奏鳴曲。（鴻宇藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕英國鋼琴家保羅．路易斯（Paul Lewis）以深邃細膩的情感詮釋，被譽為「英倫琴聖」，是當今樂壇亮眼的明星之一。他曾於2012、13年訪台演出，獲得廣大迴響。暌違多年再訪台，將於3月2日在高雄衛武營國家表演廳、4日在台北國家音樂廳舉辦獨奏會。

主辦鴻宇藝術表示，保羅．路易斯以詮釋德奧作曲家如舒伯特、貝多芬等人作品聞名，並自2022至24年間，展開舒伯特鋼琴奏鳴曲系列的巡演，於全球各大音樂廳演出舒伯特人生最後12年的完整奏鳴曲作品。《芝加哥論壇報》雜誌曾評論他對舒伯特的音樂結構能快速掌握，「在演奏舒伯特音樂的層級上非常高水準」。此次訪台主題也聚焦在舒伯特，將演出舒伯特生涯最後3首經典鋼琴奏鳴曲。

鴻宇藝術音樂總監鋼琴家陳冠宇認為，做為舒伯特最後3首的第1首《C小調第19號奏鳴曲》，在情緒和特徵上，是舒伯特在貧困和疾病的雙重打擊之下，堅持繼承貝多芬的意志，以貝多芬相當重視的C小調創作。第2首《A大調第20號奏鳴曲》技巧頗為華麗，是舒伯特在參加貝多芬葬禮之後所寫的樂曲，在形式與風格上也最為接近貝多芬的同類型作品。而最後1首《降B大調第21號奏鳴曲》中，樂曲旋律的流動就像是親密的心靈交流，呈現出孤寂幽暗的情緒，卻又帶著對甜蜜幸福的憧憬。

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